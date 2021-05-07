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07 May 2021 - 23:25- Gündem G: 07 May 2021 - 23:34

DEPREM KENDİNİ HATIRLATTI

Malatya'nın Pütürge ilçesinde 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Beyza Nur GÜL
Beyza Nur GÜL Tüm Haberleri
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Malatya'nın Pütürge ilçesinde saat 23.18 de 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem Malatya'nın merkez ilçelerinde de hissedildi.

AFAD verileri ise şöyle ;

Büyüklük : 3.9 (Mw) Yer : Pütürge (Malatya) Tarih-Saat : 07.05.2021, 23:18:37 TSİ Enlem : 38.2258 N Boylam : 38.7005 E Derinlik : 6.99 km
# deprem

07 May 2021 - 23:25 Malatya/ Pütürge (Pötürge)- Gündem

Muhabir Beyza Nur Gül

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