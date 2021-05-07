Semt pazarları hangi gün, nerede kuruluyor?

MALATYA SEMT PAZARI LİSTESİ
1 NOLU SEMT PAZARI
CUMARTESİ HACI ABDİ MAH NAKKAŞ SOKAK BATTALGAZİ
CUMARTESİ ZAFER MAH ŞEHNAZ SOKAK BATTALGAZİ
CUMARTESİ HİDAYET MAH İHSAN CAD BATTALGAZİ
CUMARTESİ ÇUKURDERE MH KOYUNOĞLU CAD YEŞİLYURT
CUMARTESİ KERNEK MAH İPEK CAD BATTALGAZİ
CUMARTESİ M.AKİF ERSOY CAD BATTALGAZİ
CUMARTESİ NİYAZİ MISRİ CAD BATTALGAZİ
2 NOLU SEMT PAZARI
CUMARTESİ FIRAT MAH KARAKAŞ SOKAK BATTALGAZİ
CUMARTESİ ÖZALPER MAH HAVADİS SOKAK YEŞİLYURT
CUMARTESİ TEVFİK TEMELLİ CAD YEŞİLYURT
CUMARTESİ KİLTEPE MH MEHTEROĞLU SOKAK YEŞİLYURT
CUMARTESİ KOŞU MAH BAĞCILAR SOKAK YEŞİLYURT
CUMARTESİ ÇÖŞNÜK MAH YEŞİL SOKAK BATTALGAZİ
CUMARTESİ NİYAZİ MISRİ CAD BATTALGAZİ
3 NOLU SEMT PAZARI
CUMARTESİ TANDOĞAN MAH KAVAK SOKAK BATTALGAZİ
CUMARTESİ BAŞHARIK MAH IRMAK SOKAK BATTALGAZİ
CUMARTESİ TECDE MAH ALİBEY SOKAKYEŞİLYURT
CUMARTESİ İNÖNÜ MAH YURT SOKAK YEŞİLYURT
CUMARTESİ ESKİ SGK ARKASI SALTANAT SOKAK YEŞİLYURT
CUMARTESİ TAŞTEPE MH SEYYİD BATTALGAZİ CAD BATTALGAZİ
CUMARTESİ KARAKAVAK MAH M. EJDER CAD BATTALGAZİ
DİĞER PAZARLAR
CUMARTESİ BATTALGAZİ ULUCAMİ YANI BATTALGAZİ
CUMARTESİ HANIMINÇİFTLİĞİ CAMİ SOKAK BATTALGAZİ
CUMARTESİ YAKINCA SABİT SEMT PAZARI YEŞİLYURT
CUMARTESİ BOSTANBAŞI MAH AKKENT SOKAK YEŞİLYURT
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
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Yorum yazarak Malatya Busabah Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.