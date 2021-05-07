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07 May 2021 - 21:46- Yaşam G: 07 May 2021 - 22:04

Semt pazarları hangi gün, nerede kuruluyor?

Malatya Semt Pazar yerleri ve listesi şöyle:

Belgizar Abiri Şimşek
Belgizar Abiri Şimşek Tüm Haberleri
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MALATYA SEMT PAZARI LİSTESİ

     1 NOLU SEMT PAZARI

CUMARTESİ HACI ABDİ MAH NAKKAŞ SOKAK BATTALGAZİ
CUMARTESİ ZAFER MAH ŞEHNAZ SOKAK BATTALGAZİ
CUMARTESİ HİDAYET MAH İHSAN CAD BATTALGAZİ
CUMARTESİ ÇUKURDERE MH KOYUNOĞLU CAD YEŞİLYURT
CUMARTESİ KERNEK MAH İPEK CAD BATTALGAZİ
CUMARTESİ M.AKİF ERSOY CAD BATTALGAZİ
CUMARTESİ NİYAZİ MISRİ CAD BATTALGAZİ

2 NOLU SEMT PAZARI


CUMARTESİ FIRAT MAH KARAKAŞ SOKAK BATTALGAZİ
CUMARTESİ ÖZALPER MAH HAVADİS SOKAK YEŞİLYURT

CUMARTESİ TEVFİK TEMELLİ CAD YEŞİLYURT
CUMARTESİ KİLTEPE MH MEHTEROĞLU SOKAK YEŞİLYURT

CUMARTESİ KOŞU MAH BAĞCILAR SOKAK YEŞİLYURT
CUMARTESİ ÇÖŞNÜK MAH YEŞİL SOKAK BATTALGAZİ
CUMARTESİ NİYAZİ MISRİ CAD BATTALGAZİ

3 NOLU SEMT PAZARI


CUMARTESİ TANDOĞAN MAH KAVAK SOKAK BATTALGAZİ
CUMARTESİ BAŞHARIK MAH IRMAK SOKAK BATTALGAZİ
CUMARTESİ TECDE MAH ALİBEY SOKAKYEŞİLYURT
CUMARTESİ İNÖNÜ MAH YURT SOKAK YEŞİLYURT
CUMARTESİ ESKİ SGK ARKASI SALTANAT SOKAK YEŞİLYURT
CUMARTESİ TAŞTEPE MH SEYYİD BATTALGAZİ CAD BATTALGAZİ
CUMARTESİ KARAKAVAK MAH M. EJDER CAD BATTALGAZİ


DİĞER PAZARLAR

CUMARTESİ BATTALGAZİ ULUCAMİ YANI BATTALGAZİ
CUMARTESİ HANIMINÇİFTLİĞİ CAMİ SOKAK BATTALGAZİ
CUMARTESİ YAKINCA SABİT SEMT PAZARI YEŞİLYURT
CUMARTESİ BOSTANBAŞI MAH AKKENT SOKAK YEŞİLYURT

# malatya, İnönü, cami, battalgazi, sokak, yeşilyurt

07 May 2021 - 21:46 Malatya- Yaşam

Muhabir Belgizar Abiri Şimşek

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