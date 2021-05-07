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07 May 2021 - 20:41- Gündem G: 07 May 2021 - 20:49

“Aramızda herhangi bir gönül bağı ya da cinsel ilişki olmamıştır”

CHP Malatya Kale İlçe Başkanı Süleyman K.’nin tecavüz ettiği ileri sürülen Berivan T.’nin emniyete verdiği ifadesinde, “Erdal ile evlenmeden önce 6 aylık hamileydim. Çocuğumun babasının ismini şuan söylemek istemiyorum. Bundan Erdal’ın haberi vardı, beni bu şekilde kabul etmişti. Eşimin ilişkimin olduğunu söylediği Süleyman K. sadece benim köylüm olur, aramızda herhangi bir gönül bağı ya da cinsel ilişki olmamıştır” dediği öğrenildi.

FERDİ DURDU
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CHP Kale İlçe Başkanı Süleyman K.’nin 16 yaşındaki Berivan T.’ye tecavüz ettiği iddia edilmişti. 19 yaşında olduğu öğrenirken Berivan T.’nin emniyete verdiği ifadesi ortaya çıktı.

15 yaşındayken birisiyle gönül bağının olduğunu ifade eden Berivan T.,

Bunun dışında başka kimseyle bir gönül bağım olmadı. Bu birlikteliğimizden hamile olduğumu 6 aylık gebeyken öğrendim

dedi.

Berivan T., hamile olduğu öğrendikten sonra Malatya’da 1,5 ay çocuk esirge yurdunda kaldığını beyan ederek, şunları söyledi:

Yurtta, karnımdaki çocuğun Süleyman K.’den olup olmadığını kimseye söylemedim. Erdal T., iki yıl önce evlendiğim ve benim boşanma aşamasındaki eşim olur. Eşim ile internette tanıştık ve 3 ay telefonda görüştükten sonra 2019 yılında evlendik.

Evlendikten sonra 8 ay Erdal T. ile yaşadığını ifade eden Berivan T.,

Kendisine söyleyerek evden ayrıldım. Eşimin söylediği gibi evden kaçmadım. Erdal ile evlenmeden önce 6 aylık hamileydim. Çocuğumun babasının ismini şuan söylemek istemiyorum. Bundan Erdal’ın haberi vardı, beni bu şekilde kabul etmişti. Eşimin ilişkimin olduğunu söylediği Süleyman K. sadece benim köylüm olur, aramızda herhangi bir gönül bağı ya da cinsel ilişki olmamıştır. Eşimin, Süleyman K. ile ilişkimiz örtbas etmek için annemin para aldığını iddia etmesi yalandır

beyanında bulundu.

Berivan T., eşi Erdal T.’den davacı ve şikayetçi olduğunu ifade ederek, hakkında tedbir kararı uygulanmasını da istedi.

# chp, tecavüz iddiası, malatya, kale

07 May 2021 - 20:41 Malatya/ Kale- Gündem

Muhabir Ferdi Durdu

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