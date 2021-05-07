CHP Kale İlçe Başkanı Süleyman K.’nin 16 yaşındaki Berivan T.’ye tecavüz ettiği iddia edilmişti. 19 yaşında olduğu öğrenirken Berivan T.’nin emniyete verdiği ifadesi ortaya çıktı.
15 yaşındayken birisiyle gönül bağının olduğunu ifade eden Berivan T.,
Bunun dışında başka kimseyle bir gönül bağım olmadı. Bu birlikteliğimizden hamile olduğumu 6 aylık gebeyken öğrendim
dedi.
Berivan T., hamile olduğu öğrendikten sonra Malatya’da 1,5 ay çocuk esirge yurdunda kaldığını beyan ederek, şunları söyledi:
Yurtta, karnımdaki çocuğun Süleyman K.’den olup olmadığını kimseye söylemedim. Erdal T., iki yıl önce evlendiğim ve benim boşanma aşamasındaki eşim olur. Eşim ile internette tanıştık ve 3 ay telefonda görüştükten sonra 2019 yılında evlendik.
Evlendikten sonra 8 ay Erdal T. ile yaşadığını ifade eden Berivan T.,
Kendisine söyleyerek evden ayrıldım. Eşimin söylediği gibi evden kaçmadım. Erdal ile evlenmeden önce 6 aylık hamileydim. Çocuğumun babasının ismini şuan söylemek istemiyorum. Bundan Erdal’ın haberi vardı, beni bu şekilde kabul etmişti. Eşimin ilişkimin olduğunu söylediği Süleyman K. sadece benim köylüm olur, aramızda herhangi bir gönül bağı ya da cinsel ilişki olmamıştır. Eşimin, Süleyman K. ile ilişkimiz örtbas etmek için annemin para aldığını iddia etmesi yalandır
beyanında bulundu.
Berivan T., eşi Erdal T.’den davacı ve şikayetçi olduğunu ifade ederek, hakkında tedbir kararı uygulanmasını da istedi.
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Yorum yazarak Malatya Busabah Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.