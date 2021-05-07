07 May 2021 - 20:41- Gündem

“Aramızda herhangi bir gönül bağı ya da cinsel ilişki olmamıştır”

CHP Malatya Kale İlçe Başkanı Süleyman K.’nin tecavüz ettiği ileri sürülen Berivan T.’nin emniyete verdiği ifadesinde, “Erdal ile evlenmeden önce 6 aylık hamileydim. Çocuğumun babasının ismini şuan söylemek istemiyorum. Bundan Erdal’ın haberi vardı, beni bu şekilde kabul etmişti. Eşimin ilişkimin olduğunu söylediği Süleyman K. sadece benim köylüm olur, aramızda herhangi bir gönül bağı ya da cinsel ilişki olmamıştır” dediği öğrenildi.