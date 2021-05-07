SÜRE UZATILDI

İçişleri Bakanlığı geçen günlerde muafiyet kapsamındaki işveren ve çalışanların manuel olarak doldurdukları Çalışma İzin Belgesinin geçerlilik süresinin 7 Mayıs olduğunu açıkladı.

Bugün ise Bakanlık sosyal medya üzerinden yaptığı açıklama ile bu kararın 12 Mayıs'a kadar uzatıldığını belirterek,



Muafiyet kapsamındaki işveren ve çalışanların manuel olarak doldurdukları Çalışma İzin Görev Belgesi formunun geçerlilik süresi 12 Mayıs 2021 Saat 24.00'e kadar uzatıldı

dedi