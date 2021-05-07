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07 May 2021 - 17:14- Ekonomi G: 07 May 2021 - 17:36

Polat'ta icradan satılık tarla!

Malatya Doğanşehir, Polat Mahallesinde tarım arazisi icradan satılık
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Basın ilan kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yer alan ilanda, "Malatya İl, Doğanşehir İlçe, - Ada, 4528 Parsel, POLAT/ SUSUZ BAYIR Mahalle/Köy, Toprak Özelliği: Kahverengi, iyi tekstürlü, geçirgen, verim düzeyi orta, bitki kök ve gövde gelişimine uygun derinliktedir. Tuzluluk alkalilik ve drenaj bozukluğu gibi tarımsal problemleri bulunmamaktadır. kuş uçuşu mesafede polat mahallesi yerleşim birimine 2 km, ilçe merkezine 9 km, Malatya-Gaziantep karayoluna 11 km mesafededir." bilgileri yer aldı.

Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

07 May 2021 - 17:14 Malatya- Ekonomi

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