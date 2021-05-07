Riskli alanda 70 milyonluk ihale!

Basın ilan kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yer alan ilanda, "Mülkiyeti Belediyemize ait Yeşilyurt İlçesi Turgut Özal (Çilesiz) Mahallesi Riskli Alan sınırları içerisinde bulunan aşağıda özellikleri belirtilen Belediyemize ait 269 ada 342 parselin kat karşılığı inşaatı için Yeşilyurt Belediye Meclisinin 07.01.2021 tarih ve 14 sayılı kararı ile satış yetkisi Yeşilyurt Belediye Encümenine verilmiştir. 20.04.2021 tarih ve 366 sayılı Encümen kararıyla 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 37. Maddesine göre Kapalı Teklif Usulü kat karşılığı inşaat yaptırılacaktır." bilgileri yer aldı.
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Yorum yazarak Malatya Busabah Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.