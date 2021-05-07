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07 May 2021 - 16:25- Yaşam G: 07 May 2021 - 17:13

Riskli alanda 70 milyonluk ihale!

Çilesiz mahallesinde riskli alan içerisinde yer alan 269 ada 342 parselinde kat karşılığında yapım ihalesi düzenlenecek. İhalede tahmini bedel 70 milyon.
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Basın ilan kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yer alan ilanda, "Mülkiyeti Belediyemize ait Yeşilyurt İlçesi Turgut Özal (Çilesiz) Mahallesi Riskli Alan sınırları içerisinde bulunan aşağıda özellikleri belirtilen Belediyemize ait 269 ada 342 parselin kat karşılığı inşaatı için Yeşilyurt Belediye Meclisinin 07.01.2021 tarih ve 14 sayılı kararı ile satış yetkisi Yeşilyurt Belediye Encümenine verilmiştir.  20.04.2021 tarih ve 366 sayılı Encümen kararıyla 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 37. Maddesine göre Kapalı Teklif Usulü kat karşılığı inşaat yaptırılacaktır." bilgileri yer aldı.

Ayrıntılı bilgi için tıklayınız. 

07 May 2021 - 16:25 Malatya- Yaşam

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