Malatya İl Jandarma Komutanlığınca yapılan istihbari çalışmalar sonucu, Yeşilyurt ilçesi, Dilek Mahallesi’nde 7 farklı adreste, izinsiz haşhaş ekimi yapıldığı duyumu alındı. Jandarma tarafından adli makamlardan alınan arama kararı ile yapılan arama neticesinde, toplam 101 bin 200 kök haşhaş bitkisi ele geçirildi.
7 yerde dikilen izinsiz haşhaşları Jandarma drone ile tespit etti.İzinsiz haşhaş ekimiyle ilgili,adli işlemlere başlanıldı.(İHA)
07 May 2021 - 16:20- Asayiş Güncelleme: 07 May 2021 - 16:25
Drone ile haşhaş bitkisi tespit edildi!
Malatya’da, drone ile izinsiz olarak ekilmiş toplam 101 bin 200 kök haşhaş bitkisi tespit edildi. Haşhaş bitkileri yapılan operasyon ile sökülerek imha edildi.
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.