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07 May 2021 - 16:20- Asayiş G: 07 May 2021 - 16:25

Drone ile haşhaş bitkisi tespit edildi!

Malatya’da, drone ile izinsiz olarak ekilmiş toplam 101 bin 200 kök haşhaş bitkisi tespit edildi. Haşhaş bitkileri yapılan operasyon ile sökülerek imha edildi.
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Malatya İl Jandarma Komutanlığınca yapılan istihbari çalışmalar sonucu, Yeşilyurt ilçesi, Dilek Mahallesi’nde 7 farklı adreste, izinsiz haşhaş ekimi yapıldığı duyumu alındı. Jandarma tarafından adli makamlardan alınan arama kararı ile yapılan arama neticesinde, toplam 101 bin 200 kök haşhaş bitkisi ele geçirildi.
7 yerde dikilen izinsiz haşhaşları Jandarma drone ile tespit etti.İzinsiz haşhaş ekimiyle ilgili,adli işlemlere başlanıldı.(İHA)
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07 May 2021 - 16:20 Malatya- Asayiş

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