Busabah Malatya Busabah Malatya
07 May 2021 - 16:08- Eğitim G: 07 May 2021 - 16:13

34 öğretim üyesi alınacak!

Süleyman Demirel Üniversitesi 34 öğretim üyesi alıyor.
mask

Basın ilan kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yer alan ilanında "2547 sayılı Kanun, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ve Süleyman Demirel Üniversitesi Öğretim Üyeliği Kadrolarına Başvurma, Atanma ve Yükseltilme Kriterlerine İlişkin Yönerge hükümlerine göre öğretim üyesi alınacak" ifadeleri yer aldı.

Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.
# için, ilan.gov.tr, basın

07 May 2021 - 16:08 Malatya- Eğitim

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Malatya Busabah Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Dil Tarih Kurumu personel alacak! mask
Dil Tarih Kurumu personel alacak!
Tadilat işi ilanı! mask
Tadilat işi ilanı!
41 öğretim üyesi alınacak! mask
41 öğretim üyesi alınacak!
Sözlü sınav yerleri e-devlette! mask
Sözlü sınav yerleri e-devlette!
31 öğretim üyesi alınacak! mask
31 öğretim üyesi alınacak!
119 sözleşmeli personel alınacak! mask
119 sözleşmeli personel alınacak!
Anket Malatya'nın en başarılı siyasetçisi kimdir?
BEĞEN 6 B
TAKİP ET
TAKİP ET
TAKİP ET
Malatya’da hareketli saatler! mask
Malatya’da hareketli saatler!
Ölüsünü 30 gün sonra buldular' mask
Ölüsünü 30 gün sonra buldular'
Tecavüz iddiası partiden istifa ettirdi! mask
Tecavüz iddiası partiden istifa ettirdi!
Buz kestiren 'öz eleştiri' mask
Buz kestiren 'öz eleştiri'
'ZEKİ' VATANDAŞA POLİS DENETLEMESİ! mask
'ZEKİ' VATANDAŞA POLİS DENETLEMESİ!
YÜKLÜ MİKTARDA CEZA KAPIDA! mask
YÜKLÜ MİKTARDA CEZA KAPIDA!

GALERİ

Kiraz: Ahlaksızdır, şerefsizdir, namussuzdur mask
Kiraz: Ahlaksızdır, şerefsizdir, namussuzdur
Kayısı, Malatya ve ülke ekonomisinin yüzünü güldürdü mask
Kayısı, Malatya ve ülke ekonomisinin yüzünü güldürdü
Kabak, kayısıya alternatif olur mu? mask
Kabak, kayısıya alternatif olur mu?
Doğada nadir görülüyor! mask
Doğada nadir görülüyor!
Jandarma, vatandaşların paralarını teslim ediyor mask
Jandarma, vatandaşların paralarını teslim ediyor
AK PARTİ'DEN CHP'YE ANİMASYONLU GÖNDERME mask
AK PARTİ'DEN CHP'YE ANİMASYONLU GÖNDERME
BEĞEN 6 B
TAKİP ET
TAKİP ET
TAKİP ET

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL