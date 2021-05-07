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07 May 2021 - 14:39- Gündem G: 07 May 2021 - 16:15

Ağbaba’dan zehir zemberek sözler! Sen gençlik kollarına bak!

CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, zehir zemberek bir açıklamayla ‘tecavüz’ iddiası oklarını bu seferde AK Parti’ye çevirdi. Ağbaba, AK Partili İhsan Koca’nın açıklamasına aynı sertlikle yanıt vererek, “AKP Malatya İl Başkanı tecavüzcü arıyorsa yanındaki erkek çocuklara tecavüz ederken basılan ve koruduğu il gençlik kolları yöneticisine baksın” dedi.

Beyza Nur GÜL
Beyza Nur GÜL Tüm Haberleri
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CHP Kale İlçe Başkanı Süleyman K.’nın adının geçtiği tecavüz iddiasının çemberi giderek genişliyor. Dün akşam saatlerinde bir televizyon kanalında gündeme gelen ‘tecavüz’ iddiası AK Parti ve CHP’yi karşı karşıya getirdi. Gece yarısı AK Parti Malatya İl Başkanı İhsan Koca’nın yaptığı yazılı açıklamayı CHP karşılıksız bırakmadı.  CHP İl Başkanı Enver Kiraz dün gece yaptığı açıklamanın ardından bugünde basın mensuplarıyla bir araya geldi. Başkan Kiraz, basınla

tecavüze kayıtsız kalan her kim olursa olsun, hangi parti olursa olsun en sert şekliyle karşısında olacağız

açıklamalarını paylaşırken CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba’da yazılı bir açıklama yayınladı.

CHP’li Ağbaba’nın oldukça sert duran ve ağır ithamlar içeren açıklamasında okların yönü AK Parti Malatya İl Gençlik Kolları’na döndü. Ağbaba açıklamasında,

AKP Malatya İl Başkanı tecavüzcü arıyorsa yanındaki erkek çocuklara tecavüz ederken basılan ve koruduğu il gençlik kolları yöneticisine baksın. Malatya için üzülüyorsa, biraz onurluysa 1 aydır ses çıkarmadığı Yeşilyurt Belediyesi’ndeki insan kaçakçılığına baksın

dedi.

# İhsan koca, ak parti, malatya, enver kiraz, tevacüz olayı, chp, veli ağbaba

07 May 2021 - 14:39 Malatya- Gündem

Muhabir Beyza Nur Gül

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