Ağbaba’dan zehir zemberek sözler! Sen gençlik kollarına bak!

CHP Kale İlçe Başkanı Süleyman K.’nın adının geçtiği tecavüz iddiasının çemberi giderek genişliyor. Dün akşam saatlerinde bir televizyon kanalında gündeme gelen ‘tecavüz’ iddiası AK Parti ve CHP’yi karşı karşıya getirdi. Gece yarısı AK Parti Malatya İl Başkanı İhsan Koca’nın yaptığı yazılı açıklamayı CHP karşılıksız bırakmadı. CHP İl Başkanı Enver Kiraz dün gece yaptığı açıklamanın ardından bugünde basın mensuplarıyla bir araya geldi. Başkan Kiraz, basınla
tecavüze kayıtsız kalan her kim olursa olsun, hangi parti olursa olsun en sert şekliyle karşısında olacağız
açıklamalarını paylaşırken CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba’da yazılı bir açıklama yayınladı.
CHP’li Ağbaba’nın oldukça sert duran ve ağır ithamlar içeren açıklamasında okların yönü AK Parti Malatya İl Gençlik Kolları’na döndü. Ağbaba açıklamasında,
AKP Malatya İl Başkanı tecavüzcü arıyorsa yanındaki erkek çocuklara tecavüz ederken basılan ve koruduğu il gençlik kolları yöneticisine baksın. Malatya için üzülüyorsa, biraz onurluysa 1 aydır ses çıkarmadığı Yeşilyurt Belediyesi’ndeki insan kaçakçılığına baksın
dedi.
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Yorum yazarak Malatya Busabah Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.