Acil kan ihtiyacı!

İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi ve Araştırma Hastanesi Onkoloji Hastanesi Hemotoloji Kliğinde tedavi gören Şilan Karakuş adlı hasta için çok acil O RH+ grubu kana ihtiyaç vardır. Kan vermek isteyenlerin pozitif grup olması yeterlidir. İlgili vatandaşların 0543 502 50 33 numaradan iletişime geçebilirler.

( Haber Merkezi)