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07 May 2021 - 13:26- Sağlık G: 07 May 2021 - 14:01

Acil kan ihtiyacı!

İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi gören Şilan Karakuş adlı hasta için acil 0 RH + grubu kana ihtiyaç vardır.
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İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi ve Araştırma Hastanesi  Onkoloji Hastanesi Hemotoloji Kliğinde  tedavi gören Şilan Karakuş  adlı hasta için çok acil  O RH+  grubu kana ihtiyaç vardır.  Kan vermek isteyenlerin pozitif grup olması yeterlidir. İlgili vatandaşların  0543 502 50 33 numaradan iletişime geçebilirler.

( Haber Merkezi)
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07 May 2021 - 13:26 Malatya- Sağlık

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