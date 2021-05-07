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07 May 2021 - 12:50- Gündem G: 07 May 2021 - 12:58

İfadeye çağrıldı!

CHP Kale İlçe Başkanı Süleyman K. 'tecavüz' iddiaları sonrasında ilçe savcılığına çağrıldı. Kale ilçe savcılığında ifadesi alınan Süleyman K. serbest bırakıldı.

FERDİ DURDU
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Yaşanan olay sonrası Kale ilçesinde savcılıkça ifadeye çağrılan Süleyman K. ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldı. Süleyman K’.nında avukatıyla birlikte Malatya Cumhuriyet Başsavcılığına kendisine 'iftira atıldığı' gerekçesiyle suç duyurusunda bulunulacağı öğrenildi.
# malatya, kale, Olay

07 May 2021 - 12:50 Malatya- Gündem

Muhabir Ferdi Durdu

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