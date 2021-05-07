07 May 2021 - 12:48- Gündem

CHP’li Ağbaba: “O kişiye referans olan alçaktır, namussuzdur, şerefsizdir”

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, CHP Kale İlçe Başkanı Süleyman K., hakkında çıkan tecavüz iddiasına ilişkin, “Kendi hırsızlıkları, yolsuzlukları, istismarları ayyuka çıkınca telaşa düşen AKP Malatya il Başkanı ve troller dün akşamdan itibaren Kale İlçe Başkanı ile ilgili ortaya atılan bir iddia üzerinden yine sistemli bir şekilde bana saldırıyorlar” açıklamasını yaptı.