Busabah Malatya Busabah Malatya
07 May 2021 - 12:48- Gündem G: 07 May 2021 - 12:56

CHP’li Ağbaba: “O kişiye referans olan alçaktır, namussuzdur, şerefsizdir”

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, CHP Kale İlçe Başkanı Süleyman K., hakkında çıkan tecavüz iddiasına ilişkin, “Kendi hırsızlıkları, yolsuzlukları, istismarları ayyuka çıkınca telaşa düşen AKP Malatya il Başkanı ve troller dün akşamdan itibaren Kale İlçe Başkanı ile ilgili ortaya atılan bir iddia üzerinden yine sistemli bir şekilde bana saldırıyorlar” açıklamasını yaptı.

FERDİ DURDU
FERDİ DURDU Tüm Haberleri
mask

Yazılı bir açıklama yapan Ağbaba,

İddia edilen olaydan sonra başlatılan karalama kampanyasından anlaşılmıştır ki bazı AKP’lilerin derdi mağdura sahip çıkmak değil siyaseten susturamadıkları bastıramadıkları Veli Ağbaba’yı itibarsızlaştırmaktır. Karın ağrılarının sebebini ise tüm Türkiye biliyor.
Böyle bir olayın olup olmadığını ortaya çıkarmak üzere savcıları göreve çağırıyorum. O kişiye referans olan alçaktır, namussuzdur, şerefsizdir. Referans olduğumu iddia edenler de alçaktır, namussuzdur, şerefsizdir. Tecavüzcülere sahip çıkanlar alçaktır, namussuzdur, şerefsizdir. Benim sahip çıktığımı iddia edenler de alçaktır, namussuzdur, şerefsizdir. Biz bu iddiayı duyar duymaz gereğini yaptık, partimizle hukuki ilişkisini askıya aldık. Bundan sonrası yargının vereceği karara bağlıdır. AKP Malatya İl Başkanı tecavüzcü arıyorsa yanındaki erkek çocuklara tecavüz ederken basılan ve koruduğu il gençlik kolları yöneticisine baksın. Malatya için üzülüyorsa, biraz onurluysa 1 aydır ses çıkarmadığı Yeşilyurt Belediyesi’ndeki insan kaçakçılığına baksın. Parti olarak derhal gereğini yaptığımız halde böyle bir iddiayı kullanarak CHP'ye saldıranlar, hiç alakasız yere benim adımı olaya karıştırmak isteyenler de namussuzdur şerefsizdir, alçaktır. Kim hayatının herhangi bir zamanında tecavüzcülere, tacizcilere sahip çıkmışsa o da alçaktır, namussuzdur, şerefsizdir

ifadelerini kullandı.
# veli ağbaba, chp, tecavüz iddiası, malatya, haberler, haber

07 May 2021 - 12:48 Malatya- Gündem

Muhabir Ferdi Durdu

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Malatya Busabah Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
CHP’den misilleme! mask
CHP’den misilleme!
Bakan Kasapoğlu'ndan öğrencilere ayın müjdesi mask
Bakan Kasapoğlu'ndan öğrencilere ayın müjdesi
Bir yıl boyunca açık kalacak mask
Bir yıl boyunca açık kalacak
TESCİLLİ TANDIR KEBABI mask
TESCİLLİ TANDIR KEBABI
PTT KUYRUĞU YASAK DİNLEMİYOR! mask
PTT KUYRUĞU YASAK DİNLEMİYOR!
Jandarma ekipleri tedbirleri sıkı tutuyor! mask
Jandarma ekipleri tedbirleri sıkı tutuyor!
Anket Malatya'nın en başarılı siyasetçisi kimdir?
BEĞEN 6 B
TAKİP ET
TAKİP ET
TAKİP ET
Malatya’da hareketli saatler! mask
Malatya’da hareketli saatler!
Ölüsünü 30 gün sonra buldular' mask
Ölüsünü 30 gün sonra buldular'
Buz kestiren 'öz eleştiri' mask
Buz kestiren 'öz eleştiri'
Tecavüz iddiası partiden istifa ettirdi! mask
Tecavüz iddiası partiden istifa ettirdi!
'ZEKİ' VATANDAŞA POLİS DENETLEMESİ! mask
'ZEKİ' VATANDAŞA POLİS DENETLEMESİ!
YÜKLÜ MİKTARDA CEZA KAPIDA! mask
YÜKLÜ MİKTARDA CEZA KAPIDA!

GALERİ

Kabak, kayısıya alternatif olur mu? mask
Kabak, kayısıya alternatif olur mu?
Doğada nadir görülüyor! mask
Doğada nadir görülüyor!
Jandarma, vatandaşların paralarını teslim ediyor mask
Jandarma, vatandaşların paralarını teslim ediyor
AK PARTİ'DEN CHP'YE ANİMASYONLU GÖNDERME mask
AK PARTİ'DEN CHP'YE ANİMASYONLU GÖNDERME
Ramazan gelenekleri yaşatılmaya devam ediyor mask
Ramazan gelenekleri yaşatılmaya devam ediyor
Gözler federasyonda! Ceza çıkacak mı? mask
Gözler federasyonda! Ceza çıkacak mı?
BEĞEN 6 B
TAKİP ET
TAKİP ET
TAKİP ET

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL