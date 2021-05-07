CHP’li Ağbaba: “O kişiye referans olan alçaktır, namussuzdur, şerefsizdir”

Yazılı bir açıklama yapan Ağbaba,
İddia edilen olaydan sonra başlatılan karalama kampanyasından anlaşılmıştır ki bazı AKP’lilerin derdi mağdura sahip çıkmak değil siyaseten susturamadıkları bastıramadıkları Veli Ağbaba’yı itibarsızlaştırmaktır. Karın ağrılarının sebebini ise tüm Türkiye biliyor.
Böyle bir olayın olup olmadığını ortaya çıkarmak üzere savcıları göreve çağırıyorum. O kişiye referans olan alçaktır, namussuzdur, şerefsizdir. Referans olduğumu iddia edenler de alçaktır, namussuzdur, şerefsizdir. Tecavüzcülere sahip çıkanlar alçaktır, namussuzdur, şerefsizdir. Benim sahip çıktığımı iddia edenler de alçaktır, namussuzdur, şerefsizdir. Biz bu iddiayı duyar duymaz gereğini yaptık, partimizle hukuki ilişkisini askıya aldık. Bundan sonrası yargının vereceği karara bağlıdır. AKP Malatya İl Başkanı tecavüzcü arıyorsa yanındaki erkek çocuklara tecavüz ederken basılan ve koruduğu il gençlik kolları yöneticisine baksın. Malatya için üzülüyorsa, biraz onurluysa 1 aydır ses çıkarmadığı Yeşilyurt Belediyesi’ndeki insan kaçakçılığına baksın. Parti olarak derhal gereğini yaptığımız halde böyle bir iddiayı kullanarak CHP'ye saldıranlar, hiç alakasız yere benim adımı olaya karıştırmak isteyenler de namussuzdur şerefsizdir, alçaktır. Kim hayatının herhangi bir zamanında tecavüzcülere, tacizcilere sahip çıkmışsa o da alçaktır, namussuzdur, şerefsizdir
ifadelerini kullandı.
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Yorum yazarak Malatya Busabah Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.