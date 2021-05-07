“Vaka sayısı hala bizi korkutuyor!”

Bu düşüşün henüz yoğun bakım doluluk oranları ve vefat sayılarına tam olarak yansımadığını belirten Prof. Dr. Bentli,

Önümüzde günlük 250-300 arası vakamız olduğunu çok rahat söyleyebilirim, bu da bizi hala ürkütüyor, hala korkutuyor. Çünkü hala yoğun bakıma ve serviste yeni yatan hastalarımız var. Vakalar azalmış olsa bile devam ediyor

dedi.

Tam kapanmayla birlikte vaka sayılarında gözle görülür oranda azalmalar olsa da, Koronavirüs salgını hala Malatya ve Türkiye’de yayılmaya devam ediyor. Malatya’da Koronavirüs vaka sayısındaki son durumu gazetecilere açıklayan Malatya İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Recep Bentli, önemli açıklamalarda bulundu.

Geçen hafta 540 sayısına ulaşan Koronavirüs hasta sayısını gördüklerini açıklayan Prof. Dr. Recep Bentli, 24-30 Nisan tarihleri arasında ise hasta sayılarının 320’ye gerilediğini söyledi.

“YOĞUN BAKIM YATIŞLARINDA BİR AZALMA VAR”

Vaka sayılarında azalma olsa da bunun vefata ve yoğun bakımlara yansımadığını dile getiren Prof. Dr. Bentli,

Bu hafta hasta sayısının ilk defa gerilediği bir hafta yaşadık. Bu da hem başlangıçtaki kısıtlamaların hem de yavaş yavaş tam kapanmanın etkisini gördüğümüzü gösteriyor. Ama henüz maalesef yoğun bakım doluluk oranları ve vefat sayıları, bu sayılara tam olarak yansımamış durumda. Şu anda sadece vaka sayılarında ve servis yatışlarında bir azalma var. Serviste yatan hasta sayılarında da azalma söz konusu ama dediğim gibi hala yoğun bakım hastalarımıza bu sayı yansımamış durumda

diye konuştu.

“ÇOK YAVAŞ BİR DÜŞÜŞ GERÇEKLEŞİYOR”

Yoğun bakımlarda Kovid-19 dışı hastalarla beraber, il genelindeki doluluk oranımız yüzde 65’lerde seyrediyor” diyen Prof. Dr. Bentli, “Bu oran tabii ki yüksek ama hepsi kovid-19 hastası değil. Kovid-19 şahıslarla beraber bu rakam yüzde 65’lerde. Kovid-19 hastalar için ayırdığımız yoğun bakımları düşünecek olursak bu rakam yüzde 55- 60’lara kadar gerilemiş durumda. Zaten asıl önemli olan il genelindeki tüm yoğun bakım hastaları ile ilgili de değerlendirdiğimiz sayıdaki yoğun bakım olanlarınızdır. Bu rakamın da halen yüzde 65’lerde olduğunu üzülerek söylemek istiyorum. Haftalık vaka sayılarına bakıldığında bu hafta itibarıyla de inşallah 250 rakamının da altına düşeceğimize ön görebiliyoruz. Şu ana kadar tespit ettiğimiz vakalarla birlikte bu sayıya ulaşacağımızı öngörüyoruz. Çok yavaş bir düşüş gerçekleşiyor. Önümüzde günlük 250-300 arası vakamız olduğunu çok rahat söyleyebilirim, bu da bizi hala ürkütüyor, hala korkutuyor. Çünkü hala yoğun bakıma ve serviste yeni yatan hastalarımız var. Vakalar azalmış olsa bile devam ediyor

ifadelerini kullandı.

AŞI VURGUSU!

Endişelerinin devam ettiğini açıklayan Prof. Dr. Bentli,

Biliyorsunuz kimi hastalarımız hafif geçirse bile, bazı hastalarımız da bilindiği gibi çok ağır geçirebiliyor. Bu da bizi endişelendiriyor. Demek istediğim şudur ki, biz bu vaka sayılarını sıfırlamadıkça, maalesef hastanelerimizde, yoğun bakımlarımızda Kovid-19 hastalarını görmeye devam edeceğiz. Aşının öneminin altını tekrar çizerek söylemek istiyorum ki öncelik sırası gelen hiçbir vatandaşımız, hiçbir şekilde bunu ertelemeden hemen randevusuna alıp aşılarını yaptırmalarını buradan önemle hassasiyetle rica ediyorum. İnşallah bu kısıtlamalar ve tam kapanma sonrasında tamamen bitmese bile rakamların çok daha aşağılara düşmüş olmasını görüp, yaşarız

şeklinde konuştu.