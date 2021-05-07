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07 May 2021 - 12:23- Yaşam G: 07 May 2021 - 12:32

Yalnız minare!

Malatya’nın Boran Mahallesi'nde sular altında kalan köyün 'yalnız minaresi' görünümüyle dikkat çekiyor. Malatya’nın Battalgazi ilçesi Boran Mahallesi’nin eski yerleşim yeri, 1987 yılında Karakaya barajının inşa edilmesiyle sular altında kaldı. Baraj sularının altında kalan cami ve diğer yerleşim yerleri yıllar içerisinde tamamen kayboldu.

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Son yıllarda yaşanan kuraklık üzerine baraj sularının çekilmesiyle sular altında kalan köyün camisinin minaresi yeniden ortaya çıktı. 1968 yılında yapılan minare, yıllarca sular altında kalmasına rağmen tahrip olmadan dimdik ayakta duruyor. Köyün simgesi olan yalnız minare ilk kez görenlerin de dikkatini çekiyor.

“Sular altında kalan yerleşim yerleri yıkıldı ama sadece bu minare ayakta kaldı”


Boran Mahallesi'nde yaşayan Celil Pak, sular altında kalan köyden geriye sadece minarenin kaldığını belirterek,

Bu minarenin hikayesini dedelerimizin bize anlattığından biliyoruz. O kadar eskiyi görmedik. Eskiden burada köy varmış. Üstte bulunan köy buradaymış. 1986 yılında barajın kurulmasıyla su yükselmesi olayı oldu. Sular altında kalan yerleşim yerleri yıkıldı ama sadece bu minare ayakta kaldı. Başka hiçbir enkaz bulamazsınız. Baya güzel bir görüntüsü var, köyümüze baya renk katıyor. Minareden buradaki her yeri görebiliyorsun, fotoğraf çekiyoruz. Her tarafa hakim olabiliyoruz. Çok güzel bir yeri var. Minareyi görenler şaşırıyor

dedi.

"Köyün dışından gelenler şaşırıyorlar"


Boran Mahallesi'nde yaşayan Abdulsamet Engin, köye ilk kez gelenlerin yalnız minare karşısında şaşkınlık yaşadığını belirterek,

1986 yılında baraj gelmiş, cami yıkılmış minare bu şekilde kalmış. Güzel bir görüntüye sahip. Minareye çıkıyoruz, buradan TOKİ’ye kadar gözüküyor. Güzel bir manzarası olduğu için bizde çıkıp manzarayı seyrediyoruz. Köyün dışından gelenler şaşırıyorlar, yukarıya çıkanlar gerçekten şaşırıyor

dedi.

"Ben namaza ilk bu camide başladım"


Boran Mahallesinde yaşayan 80 yaşındaki Salih Zeyveli, ilk namazını sular altında kalan camide kıldığını belirterek,

Burası Toygar Camisinin minaresi. Burası eskiden köydü. Orası suyun altında kaldı. Hep göçüp ileri gittiler. Minare ortada yalnız kaldı. Köyün sular altında kaldığında biz ufaktık, okula gidiyorduk. Ben namaza ilk bu camide başladım

dedi.

(İHA)

# Boran Mahallesi, karakaya barajı, cami, haberler, haber, malatya

07 May 2021 - 12:23 Malatya- Yaşam

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