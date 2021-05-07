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07 May 2021 - 12:11- Yaşam G: 07 May 2021 - 12:21

Yaz yağmurları yüzünü gösteriyor!

Bölgemizde hava parçalı ve az bulutlu yer yer aralıklı hafif sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek.
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Hava sıcaklıkları mevsim normallerinin 3 ila 6 derece üstünde seyredecek. Rüzgarlar kuzeyli yönlerden hafif, yer yer orta kuvvette esecek.Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü vatandaşları yaşanabilecek olumsuz durumlara karşı uyardı. Sağanak yağış olan yerlerde yer yer meydana gelebilecek dolu, yıldırım, ani sel, su baskını risklerine karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği belirtildi.(Haber Merkezi)
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07 May 2021 - 12:11 Malatya- Yaşam

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