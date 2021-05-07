Hava sıcaklıkları mevsim normallerinin 3 ila 6 derece üstünde seyredecek. Rüzgarlar kuzeyli yönlerden hafif, yer yer orta kuvvette esecek.Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü vatandaşları yaşanabilecek olumsuz durumlara karşı uyardı. Sağanak yağış olan yerlerde yer yer meydana gelebilecek dolu, yıldırım, ani sel, su baskını risklerine karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği belirtildi.(Haber Merkezi)
07 May 2021 - 12:11- Yaşam Güncelleme: 07 May 2021 - 12:21
Yaz yağmurları yüzünü gösteriyor!
Bölgemizde hava parçalı ve az bulutlu yer yer aralıklı hafif sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek.
Yorum yazarak Malatya Busabah Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Malatya Busabah Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.