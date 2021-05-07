İkramiyeler bugün ödenmeye başlıyor!

Emekliler Bayram ikramiyelerini bugünden itibaren almaya başlayacaklar. SSK emeklilerine bin 100 lira bayram ikramiyeleri bugün, emekli sandığı ve Bağ-Kur emeklilerine ise bugün ödenecek. Konuyla ilgili gazetemize bir açıklama yapan Tüm İşçi Emeklileri Dul ve Yetimleri Derneği (TÜMİŞDER) Malatya Şube Başkanı Mehmet Tangüner, gazetemize konuşarak düşüncelerini anlattı.

İkramiyelerin bankalara yatırılmasının kendileri mutlu ettiğini dile getiren Tangüner, ama beklentilerinin bin 100 lira değil de en az bin 400 lira olduğunu söyledi.

“BİZ İKRAMİYE ALIYORUZ AMA BİN LİRAYDI”

İkramiyelerin beklediklerinden az olduğunu belirten Tangüner,

Biz bin 400 lira bekliyorduk. Daha önce bizim Genel Başkanımız da Sayın Cumhurbaşkanımıza mektup yazıp, bu konuları dile getirmişti. Biz ikramiye alıyoruz ama bin liraydı. Zaten enflasyonun devamlı yükseldiğini herkes biliyor. Biz yatırılan ikramiye için yine de teşekkür ederiz. Ayrıca ek ödeme problemimiz vardı. Cumhurbaşkanımız ek ödeme konusunda emeklilere bir şeyler yapacaklarını söylemişti. Biz ‘herhalde ek ödememiz yüzde 5’ten yüzde 8 veya 9’a çıkarsa 100 ya da 200 TL emekliler oradan alır! Dedik. Bu maalesef olmadı. İnşallah ileride bu dileğimiz de gerçekleşir

diye konuştu.

“BAZI BANKALARIN BANKAMATİĞİ YOK”

Tangüner,

Emekliler ikramiyeler yattığı zaman genelde bankamatiklere gidecekler. Kendileri gidemezlerse çocukları giderler. Ama bazı bankaların bankamatiği yok. Banka şubelerine gitmeleri gerekiyor. İnşallah bu anlamda emeklilerimizin bankalara gidip de ikramiyelerini çekmelerine izin verirler

dedi.