“Biz duvarsız ve toprağın içerisinde bir üniversiteyiz”

“Duvarsız ve toprağın içerisinde bir üniversite” olarak çalışmalarını sürdüren Turgut Özal Üniversitesi, ülkenin ve bölgenin ihtiyaç duyduğu, özellikle de geleneksel ve tamamlayıcı tıpta kullanılan bitkilerin yetiştirilmesi ve üretilmesine ağırlık veriyor.

Üniversite, Battalgazi Tarım Kampüsündeki Ziraat Fakültesi ve Battalgazi Meslek Yüksekokulu’nun Üretim ve Yetiştirme Seralarında; organik tarım, çiftçi eğitimi, üretim ve araştırma seraları ve örnek bahçeleri ile Türkiye’de bilimsel destekli tarımsal araştırma merkezlerinden birisi olmayı hedefliyor.

“TIBBİ AROMATİK BİTKİLER YETİŞTİRİLİYOR”

Malatya Turgut Özal Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Aysun Bay Karabulut, Türkiye ve Malatya’nın geleceği için bilimsel destekli tarımsal üretimi önemsediklerini kaydederek, seralarda gençlerin uygulama yapabilecekleri alanların bulunduğunu, bunun yanında endemik bitkilerinde yetiştirildiğini ifade etti.

Seralarda, geleneksel tamamlayıcı tıp alanında ilaçla ilgili her türlü alanda kullanılabilecek tıbbi aromatik bitkilerinde yetiştirildiğini kaydeden Karabulut, seradan hem ev hanımları hem üniversite hem de anaokulu öğrencilerinin faydalandığını belirtti.

“AKADEMİSYEN VE ÖĞRENCİLERİMİZ SAHADA ÇALIŞMA İMKANI BULUYORLAR”

Rektör Karabulut, pandemi sürecinde öğrencilerin dönüşümlü olarak bu alandan faydalandıklarını ifade ederek,

Tabii kamu kurum ve kuruluşları bizlerden destek alabiliyorlar. Bunun yanında gençlerimiz hem eğleniyor hem de ekip biçiyor. Bunun yanında saksıda çiçek yetiştirip, onu yanlarında götürmenin mutluluğunu yaşıyorlar

diye konuştu.

Malatya’nın endemik bitki noktasında hava, toprak ve iklim anlamında zengin bir şehir olduğuna dikkat çeken Karabulut, şunları söyledi:

Bulunduğumuz tarım arazisinin seraya elverişli, havanın ve suyun bol olması, buradaki her ürününde halka ve topluma yetiştirilmesi noktasında hem akademisyenlerimiz hem de idari ekibimizle çalışmalarımıza devam ediyoruz. Bu bölge hem hayvancılık hem de tarım alanında oldukça elverişli bir durumda bulunuyor. Ziraat Fakültesi ve Bahçe Bitkileri Bölümü öğrencileri burada uygulamalı eğitim görüyor. Gelip burada ekip biçiyorlar. Hem akademisyenlerimiz hem de öğrencilerimiz sahada çalışma imanı bulmuş oluyorlar.

“KADIN GİRİŞİMCİLERİMİZ BURADA EKİM YAPIP, PROJE GELİŞTİRİYORLAR”

Yetiştirilen endemik bitkilerin sağlığın topraktan gelen sırları olduğunu kaydeden Rektör Karabulut, Allahü Tela'nın verdiği hediyeleri yetiştirip halka tesliminde emek çektiklerini anlattı.

Prof. Dr. Aysun Bay Karabulut, esnafla da anlaşmalar yaptıklarını kaydederek,

Malatya’da özellikle çiçekçi esnafımız, “Bizim için gül, begonya gibi çiçekler yetiştirin” diyorlar. Ekip arkadaşlarımızda bununla ilgili çalışmalarını yapıyorlar. Anlaşma yaptığımız esnaf gelip buradan üretilen çiçeklerden alabiliyorlar. Bu konuda da kapımız sonuna kadar açık. Biz duvarsız bir üniversiteyiz, aynı zamanda da toprağın içerisindeyiz. Bol bitki yetiştirme konusunda da ekiplerimiz gece gündüz çalışıyor. Üniversite-toplum ve sanayi işbirliğini en iyi şekilde uyguluyoruz

ifadelerini kullandı.

Kadın girişimcilerinde üniversite ile işbirliği içerisinde olduklarını dile getiren Karabulut,

Burada ekim yapıp, proje geliştiriyorlar. Geliştirdikleri ürünleri de alıp, topluma ve halka sunuyorlar. Seralarımız yemyeşil, çiçeklerle birlikte halkımızı ve öğrencilerimizi bekliyor

dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ‘Türkiye’de yerli kenevir üretimi’ yönündeki açıklamalarının ardından yetiştirme konusunda izinli oldukları keneviri yetiştirdiklerini kaydeden Karabulut, keneviri özellikle endüstriyel alanda kullanabilecek şekilde sanayi işbirlikleri yaptıklarını ifade etti.

Rektör Karabulut, ayçiçeği de ektiklerini belirterek, kendi kendini yenileyen bir üniversite olduklarını, kendi ürünlerini kendilerinin çıkarıp, buradan gelen gelirle de hem öğrencilere burs verdiklerini hem de kendi hizmetini oluşturan, geliştiren katkıları da sağladıklarını kaydetti.

TARIM TEKNOKENTİ MÜJDESİ

Tarım Teknokenti ile ilgili projenin hayata geçirileceğini aktaran Prof. Karabulut,

Tarım Teknokenti’nin projesini Fırat Kalkınma Ajansı’ndan (FKA) aldık. Önümüzdeki günlerde o projenin tanıtımını da yapacağız. Tarım Teknokenti’nden sonra hem şehir merkezinde sanayi bölgesinde tarım ürünlerinin kendisini gösterdiği hem de Türkiye ve dünyada sertifikalı ürün geliştirmeyle ilgili çalışmalar olacak. Tarım ve Orman Bakanlığı ile yaptığımız ortak protokollerle de hem çiftçilere eğitim verilmesi hem de süreç içerisinde sertifikalı ürünlerin çıkarılmasının her türlü altyapısını hazırladık

diye konuştu.