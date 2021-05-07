YAZIN HABERCİSİ HIDIRELLEZ KUTLANDI

Hıdırellez geleneği genel olarak yeşillik, ağaçlık alanlarda, su kenarlarında, bir türbe ya da yatırın yanında yapılıyor. Hıdırellez’de yapılan en bilindik ritüel ise dilek dileyip gül ağacına ya da asma ağacının altına yazılan ve çizilen kağıtlar gömülüyor ve böylece Hızır'ın kendilerine yardım edeceğine inanılıyor.

Konuyla alakalı konuşan Müzik Öğretmeni Gülnihal Hoş, Hıdırellez’in kendileri için çok önemli bir değer olduğunu ifade etti.

Hoş, Hıdırellez’i her yıl geleneksel olarak kutladıklarını kaydederek,

Kış mevsiminin bitip, sıcak yaz günlerinin başladığı gündür. Bugün bolluğun, bereketin, duaların anlam bulduğu gündür. O nedenle Hıdırellez’i çok önemsiyoruz. Ayrıca, insanların buluştuğu gece olması hasebiyle de önemli

dedi.

HIDIRELLEZ NEDEN KUTLANIR?

Ruz-ı Hızır (Hızır günü) olarak adlandırılan Hıdırellez günü, dünyada darda kalanların yardımcısı olduğu düşünülen Hızır ile denizlerin hâkimi olduğuna inanılan İlyas'ın yeryüzünde buluştukları gün olarak düşünülür ve kutlanır.

HIDIRELLEZİN KÖKENİ

Hızır ve Hıdırellez’in kökeni hakkında çeşitli fikirler ortaya atılmıştır. Bunlardan bazıları Hıdırellez’in Orta Asya, Ortadoğu ile Anadolu kültürlerine ait olduğu; bazıları ise İslamiyet öncesi Orta Asya Türk kültür ve inançlarına ait olduğu yolundadır.

HIDIRELLEZ HİKÂYESİ NEDİR?

Hızır ve İlyas, Hükümdarın ordusundaki iki askerdir. Hükümdar bir gün ordusuyla birlikte ölümsüzlük suyunu (Ab-u Hayat) aramaya çıkar. Hıdrellez günü yani 6 Mayıs'ta Hızır ve İlyas'ın buluştuklarına, onların buluşmalarıyla ölü tabiatın canlandığına inanılır. Hıdrellez, bazı İslami yorumlara göre peygamber olarak kabul edilen Hızır ile İslam inancına göre bir peygamber olan İlyas'ın bir araya gelişinin kutlandığı gecedir. Hıdrellez kelimesi de bu figürlerin isimlerinin halk ağzında söylenişinden türemiştir: Hızır + İlyas = Hıdrellez.

HIDIRELLEZ GELENEĞİ NASIL UYGULANIR

-Hıdırellez, Hızır ve İlyas'ın yeryüzünde buluştukları gün olduğu sayılarak kutlanmaktadır. Hıdırellez'de dilekler dilenir, ateşler yakılır ve eğlenceler gerçekleştirilir. Hıdrellez kutlamaları genel olarak yeşillik, ağaçlık alanlarda, su kenarlarında, bir türbe ya da yatırın yanında yapılmaktadır.

-Kutlama mekânı Hıdırellez kutlamaları genel olarak yeşillik, ağaçlık alanlarda, su kenarlarında, bir türbe ya da yatırın yanında yapılmaktadır. Bu gibi yerlere bu nedenle Hıdırlık denildiği de olur. Hıdırellez’de baharın taze bitkilerini ve taze kuzu eti ya da kuzu ciğeri yeme âdeti vardır.

-Hıdırellez'de yapılan geleneklerden biri ise dilek dileyip gül ağacına asma ya da gül ağacı altına gömmedir. Dilekler yazıldıktan sonra gül ağacının dallarına asılır ya da gül ağacının altına gömülür. Hıdırellez'de 5 Mayıs akşam ezanı ile gül ağacına dilekler asılır.

-Yiyecek kaplarının, ambarların ve para keselerinin ağızları açık bırakılır. Ev, bağ-bahçe, araba isteyen kimseler, Hıdrellez gecesi gül ağacının altına istediklerinin küçük bir modelini yaparlarsa Hızır'ın kendilerine yardım edeceğine inanırlar. Aynı zamanda dileklerini kırmızı kurdeleye bağlayıp gül ağacına asarlar.

NEDEN ATEŞTEN ATLANIR?

-Hıdırellez gecesi en çok yapılan etkinliklerden biri ateşten atlamadır. Bunun sebebi de ateşten atlanıldığında hastalıklardan korunacağına inanılmasıdır. Hıdırellez'in en yaygın ritüeli budur ve ateşten atlamanın nazardan ve hastalıktan koruduğuna inanılır.