Başkan Güder,

Esnafımız tarafından bize iletilen birkaç sorun var. Malatya Büyükşehir Belediyemizin çözeceği sorunlar. AYKOME’ye bu sorunu ileteceğiz. Taksici esnafımızın memnuniyeti bizim memnuniyetimiz

dedi.

Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, AK Parti Battalgazi İlçe Başkanı Basri Kahveci, AK Parti Battalgazi Gençlik Kolları Başkanı Harun Erdem ve Belediye Başkan Yardımcısı İsmet Sarıgül ile birlikte sokağa çıkma kısıtlamasında ilçedeki taksi duraklarını ziyaret etti. Taksici esnafı ile uzun sohbet eden Başkan Güder, Battalgazi Belediyesi tarafından bir yılı aşkın bir süredir dünya geneli mücadele edilen Covid-19 salgınına karşı yürütülen koruyucu ve önleyici hizmetlerin yanında altyapı çalışmaları ile ilgili taksi esnafını bilgilendirirken, taksicilerin talep ve sorunlarını tek tek dinleyip çözüm odaklı çalışmalara devam edecekleri bilgisini verdi.

“BİRKAÇ KÜÇÜK SIKINTIMIZ VARDI”

Ziyaretten dolayı duyduğu memnuniyeti dile getiren taksici esnafı Muzaffer Doğan,

Ziyaretlerinden dolayı başkanımıza çok teşekkür ediyoruz. Bizleri mutlu ettiler. Kendisinden Allah razı olsun. Birkaç küçük sıkıntımız vardı, kendisine ilettik. Başkanımız konuyla yakından ilgileneceğini belirttiler. Çok teşekkür ediyorum

ifadelerini kullandı.

“ÜLKE OLARAK SALGIN SIKINTISI YAŞIYORUZ”

Hep birlikte el ele vererek bu zorlu günleri atlatacaklarını vurgulayan AK Parti Battalgazi İlçe Başkanı Basri Kahveci,

İnşallah bu son kapanma ile beraber bu belayı üzerimizden atarız. Dünya geneli ve ülke olarak salgın sıkıntısı yaşıyoruz. El birliği ile bu günleri de aşacağız. Bu zorlu süreçte hükümet ve yerel yönetimler olarak esnafımızın yanında olduk, olmaya da devam edeceğiz. AK Parti iktidarının ilk gününden itibaren ülke olarak hangi noktadan buralara geldik, toplum olarak hep birlikte görüyoruz. Esnaf kardeşlerimize hayırlı kazançlar diliyorum

şeklinde konuştu.

“ESNAFLARIMIZI ZİYARET ETTİK, TALEPLERİNİ DİNLEDİK”

Güçlü Türkiye olarak bu zorlu günlerde her daim vatandaşların ve esnafların yanında olduklarını dile getiren Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder ise, şunları kaydetti:

Şu anda dünya ve ülkemiz geneli bir salgın dönemini yaşıyoruz. Bu süreçte toplumun her kesiminden insanımız az çok etkilenmiş oldu. Battalgazi Belediyesi olarak bizde bu süreçte esnafımızı ve vatandaşlarımızı ziyaret ederek, sorun ve sıkıntılarını dinlemeye çalıştık. Bugünde taksici esnaflarımızı ziyaret ettik, taleplerini dinledik. Taksici esnafımız, kısıtlama devam ederken 24 saat hizmet vermektedir. Gerektiğinde taksi duraklarında uyuyarak kar kış demeden milletimize, ülkemize hizmet eden taksici esnafımıza, şoförlerimize müteşekkiriz. Onların sorunlarını çözmeye yanlarında olmaya devam ediyoruz. Esnafımız tarafından bize iletilen birkaç sorun var. Malatya Büyükşehir Belediyemizin çözeceği sorunlar. AYKOME’ye bu sorunu ileteceğiz. Taksici esnafımızın memnuniyeti bizim memnuniyetimiz. Esnafımız mutlu olursa biz de mutlu oluruz.

(Bülten)