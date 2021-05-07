Kayısı, Malatya ve ülke ekonomisinin yüzünü güldürdü

Kayısıda nisan ayı ihracat rakamlarının belli olduğunu kaydeden Özcan, rakamların hem Malatya hem de ülke ekonomisi adına sevindirici olduğunu belirtti.

Özcan, Malatya kayısısının ülke ekonomisinin yüzünü güldürdüğünü ifade ederek,

Nisan ayında 7 bin 138 ton ihracat gerçekleştirdik. Tabi bunun karşılığında da 24 milyon 400 bin dolarda Malatya ve ülke ekonomisine gelir sağlamış olduk. Pandemi döneminde büyük endişe duyduğumuz aylardan bir tanesiydi. Tam kapanmaya gidildiği, dünyada şuanda vaka sayıların birçok ülkede pik yaptığı bir dönemi yaşıyoruz. Tabii bizi çok endişelendiriyordu. Özellikle kuru kayısı ihracatının da bundan zarar görebileceği konusunda endişelerimiz vardı ancak bu son geldiğimiz noktaya baktığımızda, çok şükür nisan ayı ihracatı; hem geçen yıl ortalamalarıyla eşleştirdiğimizde hem kısmen miktar olarak 2021 yılının nisan ayı çıkışları, 2020’nin nisan ayına göre kısmen daha iyi

diye konuştu.

“MAYIS VE HAZİRAN AYLARINI DA AYNI SEYİRDE TAMAMLAMAYI PLANLIYORUZ”

İhracat gelirlerinde ciddi anlamda bire artışın söz konusu olduğunu kaydeden Özcan, ihracatta da 150 ton civarında bu yılki ihracatta artış olduğunu belirtti.

Özcan, mayıs ve haziran aylarını da nisan ayındaki rakam seyrinde tamamlamayı planladıklarını ifade ederek, şunları söyledi:

Kuru kayısı ihracatımızda herhangi bir sıkıntı söz konusu değil. Kısıtlamalardan da muaf olarak bütün ihracatçılarımız, tüccarlarımız ve tedarikçi firmalarımız yoğun bir şekilde çalışmalarına devam ediyorlar. Mayıs ve haziran aylarını da tahmin ettiğimiz ihracat rakamlarıyla tamamlarsak, 1 Ağustos 2020 ila 1 Ağustos 2021 arasındaki 12 aylık bantta Malatya ve ülke ekonomi açısından çok verimli bir şekilde kapatacağız.

“KAYISI ALIM FİYATLARININ HAZİRAN AYININ BAŞINDA AÇIKLAMASI GEREKİYOR”

Yeni mahsulle ilgili çalışmaların başladığını aktaran Özcan,

TARSİM Bölge Müdürlüğü, özellikle yaşanan don hadisesinden dolayı gelen ihbarlara yönelik sahada çalışmalar yapıyor, bir taraftan da Malatya İl Tarım ve Orman Müdürlüğümüz yeni hem yaş hem kuru kayısı tahmini rekoltesiyle ilgili oluşturulacak komisyonla birlikte yoğun ve sağlıklı bir şekilde ortaya bu yılın mahsulüyle ilgili bir çalışma ortaya konulacak. Henüz bu konuda tam anlamıyla bir sonuca gitmiş değiliz. Büyük ihtimalle önümüzdeki günlerde mayıs ayının sonuna doğru bu konuda ortaya bir rakam çıkacak

ifadelerini kullandı.

Özcan, Toprak Mahsulleri Ofisi’nin (TMO) geçen yıl uyguladığı ürüne müdahale alımları ve ürün satın almayla ilgili taban fiyat belirlemesi açıklamasını Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli’nin geçen yılın dokuzuncu ayında yaptığını hatırlatarak,

Geçen yıl kısmen sezonun bir bölümünü kaçırmış olduk ama bu yıl özellikle buradan bütün siyasi temsilcilerimize, milletvekillerimize, Toprak Mahsulleri Genel Müdürlüğümüze, Tarım ve Orman Bakanımız Bekir Pakdemirli’ye kayısı alım fiyatlarının kısmen haziran ayının başlarında veya 10’una kadar mutlaka açıklanması gerektiğine ifade ediyoruz. Toprak Mahsulleri Ofisi’nin müdahale alımlarında uygulayacağı politika ve rakamların açıklanması gerekiyor çünkü Malatya’da haziranın 15’inde kısmen hasat dönemimiz başlıyor. Yaş kayısı hasat dönemi başlamadan mutlaka kuru kayısıdaki alım fiyatlarının erkeden açıklanması gerekiyor. Bu noktada yaş kayısıda ihracat yapan firmalarımıza ve üreticide oluşacak rakamlarda da mutlaka yol gösterici olsun. Onun için aslında kamuoyu olarak kuru ve yaş kayısının bütün paydaşları; odalar, sivil toplum örgütleri, siyasi temsilcilerimiz, Malatya İl Tarım ve Orman Müdürlüğümüz ile tamamen buna odaklanmamız lazım. Bu yıl Toprak Mahsulleri Ofisi’nin haziranın ilk haftasında mutlaka kuru kayısı alımıyla ilgili taban fiyat belirleme çalışmasını netleştirip, bunu kamuoyuna bildirmesi lazım ki; üreticimizde, ihracatçımızda, tedarikçi tüccarlarımızda kendisine bir yol haritası belirlesinler

diye konuştu.

“HEDEFİMİZ; 100 BİN TON İHRACAT VE 500 MİLYON DOLAR GELİR SAĞLAMAK”

Kayısıda 2020 yılının iyi geçtiğine dikkat çeken Özcan,

2020 yılını çok iyi kapatmıştık, 2021 yılını da iyi geçireceğimize eminiz. Kuru kayısıda çok önemli bir dönem yaşıyoruz. 2020 yılındaki yapmış olduğumuz yatırımlar, kuru kayısı ihracatında da üretici maliyetlerine baktığımız zaman üreticiyi de mutlu edecek rakamlara ulaşmak üzere. Bu yıl inşallah hem ihracat gelirlerimizi hem de ihracatımızı artıracağız. Bu yıl hedef; 100 bin ton ihracat ve karşılığında da 500 milyon dolar gelir elde etmek. Bizde bu yönde çalışmalarımızı devam ettiriyoruz

ifadelerini kullandı.

Kuru kayısıda ihracat rakamları şöyle:

2021 yılı ocak, şubat, mart, nisan ayı kuru kayısı ihracatı: 29 bin 446 ton kuru kayısı ihracatı gerçekleştirildi, 100 milyon dolar gelir elde edildi.

2021 yılı nisan ayı kuru kayısı ihracatı: 7 bin 138 ton kuru kayısı ihracatı gerçekleştirildi, 24 milyon 401 bin dolar gelir elde edildi.

2020 nisan ayı kuru kayısı ihracatı: 7 bin 84 ton kuru kayısı ihracatı gerçekleştirildi, 18 milyon 577 bin dolar gelir elde edildi.