07 May 2021 - 00:11- Gündem

Ağbaba:Trol aklı kadar çaresizler!

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba ise sosyal medya hesabından, partisinin Kale İlçe Başkanı'nın 'tecavüz' iddialarıyla gündeme gelmesine ilişkin yaptığı açıklamada, kendisinin hedef gösterilmesini 'trol aklı' olarak değerlendirdi.