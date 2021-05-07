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07 May 2021 - 00:11- Gündem G: 07 May 2021 - 00:26

Ağbaba:Trol aklı kadar çaresizler!

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba ise sosyal medya hesabından, partisinin Kale İlçe Başkanı'nın 'tecavüz' iddialarıyla gündeme gelmesine ilişkin yaptığı açıklamada, kendisinin hedef gösterilmesini 'trol aklı' olarak değerlendirdi.

Belgizar Abiri Şimşek
Belgizar Abiri Şimşek Tüm Haberleri
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CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba ise sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada,


Böyle bir iddiadan yola çıkıp trol aklıyla bana saldıracak kadar çaresiz ve zavallılar. Bugün bir tv programında yer alan iddialar partimizce de incelemeye alınmıştır. Konu hakkında hukuki süreç tarafımızca takip edilecek ve gereken yapılacaktır

ifadelerine yer verdi.
# veli ağbaba, malatya, trol, chp, sosyal medya, Başkan

07 May 2021 - 00:11 Malatya- Gündem

Muhabir Belgizar Abiri Şimşek

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