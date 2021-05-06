Busabah Malatya Busabah Malatya
06 May 2021 - 23:51- Gündem G: 07 May 2021 - 00:10

AK Parti: CHP, 'tecavüze' karşı 'sessiz'!

Bir televizyon kanalında yer alan CHP Kale ilçe başkanın isminin geçtiği 'tecavüz' iddialarına AK Parti Malatya İl Başkanı İhsan Koca'dan sert açıklama geldi. Başkan Koca, açıklamasında CHP'yi eleştiri topuna tutarak, parti yöneticileri için 'kafalarını kuma gömmüşler' dedi.
mask

Bir anda sıcak gündem yaratan CHP Kale İlçe Başkanı Süleyman K'nin isminin geçtiği ' tecavüz' iddiaları için AK Parti Malatya İl Başkanı İhsan Koca yazılı açıklama yaptı. Başkan Koca açıklamasında, 'tecavüz' olaylarının parti içinde defalarca yaşandığına dikkat çekerek; parti yöneticilerinin bu olaylara sessiz kaldığını söyledi.

Açıklamasının devamında İhsan Koca;

Birkaç gündür Malatya gündemini meşgul eden çirkin bir hadise ile alakalı olayın kesinleşmesi ile birlikte bir açıklama yapma gereği hasıl olmuştur.
Cumhuriyet Halk Partisi Kale İlçe Başkanının basına da yansıdığı şekilde 16 yaşında bir kız çocuğuna tecavüzü haberleri ile gerçekten kahrolduk. Bu utanç verici, acı verici olayın Malatya’mız ile anılması da bizleri yaralayan ikinci bir durum olmuştur.

Üzülerek belirtmek isterim ki, Cumhuriyet Halk Partisi içerisinde defalarca gerçekleşen taciz, tecavüz olaylarına karşı zerre tepki göstermeyen ses çıkarmayan CHP’li yöneticiler, ilimizde cereyan eden bu son olay ile birlikte yine kafalarını kuma gömmüş vaziyetteler.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Malatya Milletvekili Veli Ağbaba’nın referansı ile ataması yapılan bu ilçe başkanı ile alakalı ne Veli Ağbaba’dan ne de Parti Genel Başkanından bir tek cümle, bir tepki, bir işlem yapıldığına dair emare ne duyduk ne de gördük. Bir kız çocuğuna tecavüz eden parti temsilcileri ile alakalı dahi adım atamayan omurgalı bir duruş sergileyemeyen CHP’li yetkililer bu vahim hadisenin maalesef karşısında değil de arkasındaymış gibi bir duruş sergilemişlerdir.

Sayın Kemal Kılıçdaroğlu, Sayın Veli Ağbaba, Sayın Enver Kiraz açısından CHP içerisinde gerçekleşen taciz, tecavüz olayları sıradanlaşmış olabilir. Bu sıradanlığın kazandırdığı duyarsızlık ile bu meseleye tepkisiz kalabilirler. Fakat biz Malatya’da 16 yaşında bir kız çocuğuna tecavüz edilmesine sessiz tepkisiz duyarsız kalamayız. Bu işin de kimsenin yanına kâr kalmasına izin vermeyiz.

Siyasi sıfatları bir tarafa bırakarak, bir hukukçu, bir baba ve Malatya’nın bir evladı olarak söylüyorum; bu ahlaksızlığın, bu alçaklığın kimsenin yanına kâr kalmasına izin vermeyeceğiz, peşini bırakmayacağız ve takipçisi olacağız.

Üzerlerine vazife olmayan her konuda konuşan, pervasızca iftiralar, yalanlar savuran CHP’li yetkililerin bir kız çocuğuna tecavüz eden CHP’li ilçe başkanı için tek kelime etmemeleri kanımıza dokunmuştur. Mübarek Ramazan ayında, Kadir Gecesini aradığımız şu günlerde böyle elim bir olay ile Malatya’mızın anılmasından dolayı üzüntülerimi bildiriyorum. Ak Parti olarak suçluların en ağır cezaları alması için elimizden geleni yapacağımızdan Malatyalı hemşehrilerimizin şüphesi olmasın.

ifadelerine yer verdi. (Haber Merkezi)
# ak parti, haberler, malatya, chp, , veli ağbaba, tecavüz, İl Başkanı, kale, enver kiraz, için, ile

06 May 2021 - 23:51 Malatya/ Kale- Gündem

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Malatya Busabah Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Bir yıl boyunca açık kalacak mask
Bir yıl boyunca açık kalacak
TESCİLLİ TANDIR KEBABI mask
TESCİLLİ TANDIR KEBABI
PTT KUYRUĞU YASAK DİNLEMİYOR! mask
PTT KUYRUĞU YASAK DİNLEMİYOR!
Jandarma ekipleri tedbirleri sıkı tutuyor! mask
Jandarma ekipleri tedbirleri sıkı tutuyor!
Temel ihtiyaç tedbirleri memnun etti mask
Temel ihtiyaç tedbirleri memnun etti
Zorluklar içinde yaşamları yürek sızlattı mask
Zorluklar içinde yaşamları yürek sızlattı
Anket Malatya'nın en başarılı siyasetçisi kimdir?
BEĞEN 6 B
TAKİP ET
TAKİP ET
TAKİP ET
Malatya’da hareketli saatler! mask
Malatya’da hareketli saatler!
Ölüsünü 30 gün sonra buldular' mask
Ölüsünü 30 gün sonra buldular'
Buz kestiren 'öz eleştiri' mask
Buz kestiren 'öz eleştiri'
'ZEKİ' VATANDAŞA POLİS DENETLEMESİ! mask
'ZEKİ' VATANDAŞA POLİS DENETLEMESİ!
YÜKLÜ MİKTARDA CEZA KAPIDA! mask
YÜKLÜ MİKTARDA CEZA KAPIDA!
Avukat koronavirüse yenildi! mask
Avukat koronavirüse yenildi!

GALERİ

Kabak, kayısıya alternatif olur mu? mask
Kabak, kayısıya alternatif olur mu?
Doğada nadir görülüyor! mask
Doğada nadir görülüyor!
Jandarma, vatandaşların paralarını teslim ediyor mask
Jandarma, vatandaşların paralarını teslim ediyor
AK PARTİ'DEN CHP'YE ANİMASYONLU GÖNDERME mask
AK PARTİ'DEN CHP'YE ANİMASYONLU GÖNDERME
Ramazan gelenekleri yaşatılmaya devam ediyor mask
Ramazan gelenekleri yaşatılmaya devam ediyor
Gözler federasyonda! Ceza çıkacak mı? mask
Gözler federasyonda! Ceza çıkacak mı?
BEĞEN 6 B
TAKİP ET
TAKİP ET
TAKİP ET

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL