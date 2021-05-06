CHP: Üyeliği askıya alınmıştır!

CHP Malatya İl Başkanı Enver Kiraz yaptığı yazılı açıklamada, 'tecavüz' iddiaları ilk kez bugün TV kanalında gündeme getirildiğine dikkat çekerek, gereken tüm adımların atılacağını söyledi. CHP'li Başkan Kiraz'ın yazılı açıklama metni şöyle:
Bugün akşam saatlerinde bir TV kanalında Kale İlçe Başkanımız ile ilgili iddialar yer almıştır. İddialar üzerine olay aydınlatılıncaya kadar ilgili kişinin üyeliği dahil tüm hak ve edinimleri askıya alınmıştır.
Hemen belirtelim ki bu iddia ilk kez bugün televizyon yayınında dile getirilmiş olup konu hakkında bir soruşturma ya da dava olduğuna dair bilgimiz bulunmamaktadır. İlgili programda da bu yönde bir bilgiye yer verilmemiştir.
Ancak iddiaların niteliği dikkate alındığında, konunun mutlaka yargı organları tarafından soruşturulması gerektiği açık olup adaletin de bu şekilde tecelli edeceğine kuşku bulunmamaktadır.
Parti olarak bu konulardaki tavrımız tartışmaya yer bırakmayacak kadar nettir. Yargı mercilerince konu hakkında verilecek karar üzerine partimizce de nihai değerlendirme yapılarak gereken tüm adımlar atılacaktır.
(Haber Merkezi)
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.