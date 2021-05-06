06 May 2021 - 23:31- Gündem

CHP: Üyeliği askıya alınmıştır!

CHP Malatya İl Başkanı Enver Kiraz yaptığı yazılı açıklamada, basında 'tecavüz' iddiaları ile yer alan Kale İlçe Başkanı Süleyman K.'nın tüm hak ve edinimlerinin askıya alındığını söyledi.