2 ton tütün icradan satılık!

Basın ilan kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yer alan ilanda, "Bilirkişi raporuna göre; 2020 mahsul yılına ait sağlam Orıental Lınk Tütün A.Ş. ibareli 151 karton kutu içinde Bafra menşeili, ekici işlemesinden geçirilmiş, ağır tav, küf, çürük, ezik, basık vb. bakım arızalarının görülmediği 2140 kilogram yaprak tütün.136 kutusu 1. nevi, 15 kutusu ise 2.nevi olarak ekperstiz yapılmıştır." bilgileri yer aldı.

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