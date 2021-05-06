2 ton tütün icradan satılık!

Basın ilan kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yer alan ilanda, "Bilirkişi raporuna göre; 2020 mahsul yılına ait sağlam Orıental Lınk Tütün A.Ş. ibareli 151 karton kutu içinde Bafra menşeili, ekici işlemesinden geçirilmiş, ağır tav, küf, çürük, ezik, basık vb. bakım arızalarının görülmediği 2140 kilogram yaprak tütün.136 kutusu 1. nevi, 15 kutusu ise 2.nevi olarak ekperstiz yapılmıştır." bilgileri yer aldı.
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Yorum yazarak Malatya Busabah Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.