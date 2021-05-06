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06 May 2021 - 21:22- Gündem G: 06 May 2021 - 22:13

Tecavüz iddiası partiden istifa ettirdi!

Malatya CHP Kale İlçe Başkanı Süleyman K., 'tecavüz' iddiaları nedeniyle görevinden istifa etti.

FERDİ DURDU
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CHP Kale İlçe Başkanı Süleyman K. bugün gündeme düşen 'tecavüz' iddiaları nedeniyle mevcut görevinden istifa etti. Süleyman K, konuya ilişkin yaptığı açıklamada söz konusu iddiaların asılsızlığına dikkat çekerek, partisinin zarar görmemesi için istifa kararı aldığını duyurdu. Süleyman K.'nın yaptığı açıklamada,

Bugün Show Tv'de yayınlanan Didem Arslan Yılmaz ile Vazgeçme isimli programda hakkımda bir genç kıza 'tecavüz' etmiş olduğum şeklinde asılsız iddialar yer almıştır, program esnasında adım açıkça söylenmiş ve fotoğrafım ekrana yansıtılmıştır. Kişilik haklarıma onuruma adı açıkça söylenerek üyesi olduğum CHP'ye alçakça saldırmıştır. Hiçbir somut delil olmadan üzerime suçlu yaftası yapıştırılmıştır. Bu iftiralara karşı hukuki yollardan gerekli cevap verilecektir. İftiralardan zarar görmemesi için üyelik ve ilçe başkanlığı görevini gururla yürüttüğüm Cumhuriyet Halk Partisinden derhal istifa ettim.

ifadelerine yer verdi.
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06 May 2021 - 21:22 Malatya- Gündem

Muhabir Ferdi Durdu

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