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06 May 2021 - 21:09- Eğitim G: 06 May 2021 - 21:16

Dil Tarih Kurumu personel alacak!

Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu sözleşmeli personel alım ilanı yayınladı.
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Basın ilan kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yer alan ilanda, "Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu bünyesinde yer alan Atatürk Kültür Merkezi, Türk Dil Kurumu ile Türk Tarih Kurumunda istihdam edilmek üzere, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesi ve 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan “Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar” kapsamında aşağıdaki pozisyonlar için toplam 15 (on beş) adet sözleşmeli personel alınacaktır." bilgileri yer aldı.

Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.
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06 May 2021 - 21:09 Malatya- Eğitim

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