YEŞİLYURT TUR ŞANSINI MALATYA’YA BIRAKTI

TFF 3. Lig 1. Grup’ta normal sezonu üçüncü sırada tamamlayarak Play Off müsabakalarına katılmaya hak kazanan Yeşilyurt Belediyespor, Play Off Yarı Final İlk Maçında deplasmanda Ofspor ile karşı karşıya geldi. Of İlçe Stadı’nda oynanan müsabakaya istediği şekilde başlayamayan Yeşilyurt Belediyespor 13 ve 16. dakikalarda kalesinde gördüğü gollerle devre arasına 2-0 geride girdi. Karşılaşmanın ikinci yarısında oyunda dengeyi kuran turuncu yeşilliler, skor farkını Akın Akman’ın 78. dakikada kaydettiği golle bir sayıya düşürdü. Müsabakanın kalan kısmında iki takımda gol bulamazken Yeşilyurt Belediyespor attığı tek golle evinde oynayacağı müsabakaya avantajlı şekilde çıkacak. Turuncu yeşilliler Play Off Yarı Final Rövanş Maçında 10 Mayıs Pazar günü saat 16.00’da Ofspor’u konuk edecek.

STAT: Of İlçe

HAKEMLER: Burak Pakkan (Hakem), Emrah Ünal (1.Yardımcı Hakem), Anıl Usta (2. Yardımcı Hakem), Alper Akarsu (Dördüncü Hakem)

OFSPOR: 29.Mızhat Burak Sarı, 3.Şeyhmus Abdulkadir Aksu, 4.Buğrahan Karslı, Fikret Topaloğlu, 26.Volkan Can, 5.Furkan Işıkdemir, 20.Batuhan Calap (Dk.58 Emre Turan), 50.Barış Çiçek (Dk.67 Mustafa Aydoğdu), 11.Muhammet Emre Kalkan 21.Osman Şahin, 9.Adnan Şahin

YEDEKLER: 25.Sercan Çobanoğlu, 7.Mustafa Aydoğdu, 23.Muhammed Can, 24.Onur Paksoy, 6.Gökdeniz Gür, 14.Miraç Türkyılmaz

TEKNİK SORUMLU: Kadir Kar

MALATYA YEŞİLYURT BELEDİYESPOR: 69.İsmail Cengiz, 10.Emre Gemici (Dk.82 Fahri Utku Öcalmaz), 11.Akın Akman, 14.Gökhan Payal, 16.İzlem Anıl Balakkız, 21.Deniz Ataç, 22.Erçin Ilgaz, 33.İlker Günaslan 18.Ayhan Gürbüz (Dk.90 Erhan Gözetlik), 61.Mücahit Çakır, 70.Halil Çelik (Dk.76 Uğurcan İkikardeş)

YEDEKLER: 96.Timur Çakıroğulları, 2.Erşan Yaşa, 6.Fahri Utku Öçalmaz, 44. Erhan Gözetlik, 78.Berkay Yılmaz, 39.Uğurcan İkikardeş, 41.Burak Balaban

TEKNİK SORUMLU: Nihat Balan

GOLLER: Dk.13 Muhammed Emre Kalkan, Dk.16 (Pen)) Barış Çiçek (Ofspor), Dk.78 Akın Akman (Yeşilyurt Belediyespor)

SARI KARTLAR: Dk. 10 Ayhan Gürbüz, Dk. 15 İlker Günaslan, Dk. 29 Mücahit Çakır, Dk. 81 Emre Gemici (Yeşilyurt Belediyespor), Dk. 20 Furkan Işıkdemir (Ofspor)