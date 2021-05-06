Yollar modernleşiyor!

Başkan Cömertoğlu,
Bu kapsamda Osmanpaşa Mahallemizde ki yollarımıza kilit parke taşı döşüyoruz. Yapılan çalışmalar kapsamında yerleşik mahallemize bin metrekare kilit parke taşı uygulaması yapıldı. Kilit parke taşı döşenen mahalle içi yollarımız daha güvenli ve modern hale geldi. Araç ve yaya trafiğine uygun hale gelen yollarımızda çalışmalarımıza hız kesmeden devam ediyoruz. Vatandaşlarımızdan ve mahalle muhtarlarımızdan gelen talep ve istekleri tek tek değerlendirip yollarımızın bakım, onarım ve yenileme çalışmalarını gerçekleştiriyoruz. Kırsalda ve tarihi mahallelerimizdeki sıkıntıları çözüme kavuşturuyoruz
dedi. (Bülten)
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Yorum yazarak Malatya Busabah Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.