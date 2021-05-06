06 May 2021 - 17:19- Gündem

Yollar modernleşiyor!

Arapgir Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri kırsal mahallelere kilit parke taşı döşeyerek, mahalle içi yolları daha modern hale getiriyor. Arapgir Belediye Başkanı Haluk Cömertoğlu çalışmalar hakkında bilgiler vererek, ekiplerinin kırsal ve tarihi mahallelerdeki çalışmalarına tüm hızıyla devam ettiklerini söyledi.