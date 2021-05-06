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06 May 2021 - 17:19- Gündem G: 06 May 2021 - 17:46

Yollar modernleşiyor!

Arapgir Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri kırsal mahallelere kilit parke taşı döşeyerek, mahalle içi yolları daha modern hale getiriyor. Arapgir Belediye Başkanı Haluk Cömertoğlu çalışmalar hakkında bilgiler vererek, ekiplerinin kırsal ve tarihi mahallelerdeki çalışmalarına tüm hızıyla devam ettiklerini söyledi.
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Başkan Cömertoğlu,

Bu kapsamda Osmanpaşa Mahallemizde ki yollarımıza kilit parke taşı döşüyoruz. Yapılan çalışmalar kapsamında yerleşik mahallemize bin metrekare kilit parke taşı uygulaması yapıldı. Kilit parke taşı döşenen mahalle içi yollarımız daha güvenli ve modern hale geldi. Araç ve yaya trafiğine uygun hale gelen yollarımızda çalışmalarımıza hız kesmeden devam ediyoruz. Vatandaşlarımızdan ve mahalle muhtarlarımızdan gelen talep ve istekleri tek tek değerlendirip yollarımızın bakım, onarım ve yenileme çalışmalarını gerçekleştiriyoruz. Kırsalda ve tarihi mahallelerimizdeki sıkıntıları çözüme kavuşturuyoruz

dedi. (Bülten)
# araç, Başkan

06 May 2021 - 17:19 Malatya/ Arapkir (Arapgir)- Gündem

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