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06 May 2021 - 17:01- Spor G: 06 May 2021 - 17:20

DEVLER LİGİ FİNALİ'Nİ İNGİLİZLER OYNAYACAK

UEFA, İstanbul’da oynanacak UEFA Şampiyonlar Ligi final müsabakasının sınırlı sayıda seyirci ile oynatılması kararında değişiklik olmadığını duyurdu. Yapılan açıklamada 17 Mayıs’a kadar sürecek olan kısıtlamanın final maçı üzerinde bir etki etmeyeceği aktarıldı.
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UEFA, İstanbul’da oynanacak olan UEFA Şampiyonlar Ligi final müsabakası ile ilgili yazılı bir açıklama yaptı. Söz konusu açıklamada 29 Mayıs Cumartesi günü Atatürk Olimpiyat Stadı’nda oynanacak olan UEFA Şampiyonlar Ligi final karşılaşmasının sınırlı sayıda seyirci ile oynanma kararında bir değişiklik olmadığı vurgulandı. UEFA konuyla ilgili, "Şampiyonlar Ligi finali 29 Mayıs'ta İstanbul'da sınırlı sayıda seyirci ile gerçekleşecek ve 17 Mayıs'a kadar yürürlükte olan geçici kısıtlamanın maç üzerinde herhangi bir etkisi olmayacağından eminiz" ifadelerine yer verdi.

Öte yandan UEFA Şampiyonlar Ligi'nde final belli oldu. Yarı final rövanşında Chelsea, ilk maçta 1-1 berabere kaldığı İspanyol devi Real Madrid'i konuk etti. İngiliz ekibi 28. dakikada Werner'in golüyle ilk yarıyı 1-0 öne kapattı. 85. dakikada Mount attığı golle Chelsea'yi 2-0 öne geçirdi. 90 dakika bu skorla sona erince Chelsea, adını finale yazdırdı. 29 Mayıs İstanbul Atatürk Stadı'nda oynanacak finalde Chelsea ile Manchester City, şampiyonluk mücadelesi verecek.

(Haber Merkezi)

# uefa

06 May 2021 - 17:01 Malatya- Spor

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