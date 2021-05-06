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06 May 2021 - 15:47- Spor G: 06 May 2021 - 15:55

FEDERASYON, KULÜPLERİN KULAĞINI ÇEKTİ!

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) harcama limitlerini aştıkları gerekçesiyle üç kulübe ihtar cezası verdi.
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TFF 2019-2020 sezonunu kapsayan, Antalyaspor, İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü ve Gaziantep Futbol Kulübü'nün tahsis edilen Takım Harcama Limitlerini yüzde 6'dan daha az aştıklarının tespit edildiğini ve söz konusu kulüplere ihtar cezası verilmesinin kararlaştırıldığını açıkladı. Ayrıca Alanyaspor, Beşiktaş, Denizlispor, Fenerbahçe, Galatasaray, Trabzonspor, Gençlerbirliği, Göztepe, Kasımpaşa, Kayserispor, Konyaspor, Yeni Malatyaspor, MKE Ankaragücü, Rizespor ve Sivasspor'un limitler içerisinde hareket ettiği belirtildi.

27 Haziran 2019 tarihinde yürürlüğe giren Kulüp Lisans ve Finansal Fair Play Talimatı’nın 89. Maddesi kapsamında Türkiye Futbol Federasyonu tarafından 2019-2020 sezonunda Yeni Malatyaspor için belirlenen harcama limiti 96 milyon TL olarak duyurulmuştu. (Haber Merkezi)
# takım, ceza, federasyon

06 May 2021 - 15:47 Malatya- Spor

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