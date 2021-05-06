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06 May 2021 - 15:32- Gündem G: 06 May 2021 - 15:37

CHP’den misilleme!

Dün öğle saatlerinde AK Parti’nin CHP’ye ‘Yalan iddiaları’ söylemleri ile paylaştığı videoya yanıt gecikmedi. CHP’nin yarın yayınlanması beklenilen paylaşım şimdiden merak konusu oldu.

Belgizar Abiri Şimşek
Belgizar Abiri Şimşek Tüm Haberleri
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Daha önceki gün duyurusunu yaparak dün paylaşım yapan AK Parti Genel Merkezi, CHP’nin yalanlarını iddia ettiği videoyu paylaştı. Video kısa süre içinde gündem oldu. CHP’den söz konusu olan videoya cevap ise gecikmedi. Önce videoyu alıntılayarak ‘Millet can derdinde, o sırada AK Parti ‘ diyen CHP Genel Merkezi, daha sonra üzerinde ‘AKP FİLM MERKEZİ’ yazan AK Parti Genel Merkezi Binasının fotoğrafını paylaşarak,

SİZİ GİDİ FİLMCİLER SİZİ!
Cuma günü saat 15.00’te gerçekleri açıklıyoruz

dedi.

Bahse konu olan paylaşım şimdiden merak konusu oldu.
# AKP, chp, Yalan üretim merkezi

06 May 2021 - 15:32 Malatya- Gündem

Muhabir Belgizar Abiri Şimşek

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