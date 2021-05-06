CHP’den misilleme!

Daha önceki gün duyurusunu yaparak dün paylaşım yapan AK Parti Genel Merkezi, CHP’nin yalanlarını iddia ettiği videoyu paylaştı. Video kısa süre içinde gündem oldu. CHP’den söz konusu olan videoya cevap ise gecikmedi. Önce videoyu alıntılayarak ‘Millet can derdinde, o sırada AK Parti ‘ diyen CHP Genel Merkezi, daha sonra üzerinde ‘AKP FİLM MERKEZİ’ yazan AK Parti Genel Merkezi Binasının fotoğrafını paylaşarak,
SİZİ GİDİ FİLMCİLER SİZİ!
Cuma günü saat 15.00’te gerçekleri açıklıyoruz
dedi.
Bahse konu olan paylaşım şimdiden merak konusu oldu.
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Yorum yazarak Malatya Busabah Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.