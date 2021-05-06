164 kişiye 553 bin para cezası

Malatya İl Jandarma Komutanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, 29 Nisan Perşembe gününden itibaren uygulanan sokağa çıkma kısıtlamaları tedbirleri kapsamında, bir hafta içerisinde İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince İl genelinde denetimlerde bulunuldu. Jandarma ekipleri tarafından gerçekleştirilen denetimlerde, sokağa çıkma kısıtlaması ve diğer kurallara uymayan 164 kişiye, 553 bin 502 TL idari para cezası uygulandı.
Ekipler ayrıca, bin 175 işyerini denetlerken, denetimler sorucunda işletme kurallarına uymayan 3 işletmeye 10 bin 407 TL para cezası uygulanırken, izolasyon kurallarını ihlal eden 3 kişi hakkında adli ve idari işlem başlatıldığı bildirildi.(Bülten)
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.