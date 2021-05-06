Doğada nadir görülüyor!

Özdemir, semenderi site bahçesinde zarar görme riskine karşı turşu bidonunda koruma altına aldı. Semenderin aç olduğunu düşünen Özdemir, görünümüyle dikkat çeken hayvanı ekmekle beslemeyi de ihmal etmedi. Sitede yaşayan vatandaşların ilgi odağı olan semendere bir süre bakan Özdemir ve çocukları, daha sonra ise hayvanı tekrar doğal yaşam alanına saldı.
Maket zannettiler benekli semender çıktı
Bünyamin Özdemir, site bahçesinde buldukları canlının ilk başta kertenkele maketi olduğunu düşündüklerini belirterek,
Dün Malatya’da güzel bir yağış vardı. Oğlumla beraber markete giderken kapı kapanmıyordu. Oğlumda maket kertenkelenin olduğunu ve kapının bu yüzden kapanmadığını söyledi. Eğilip baktığımızda hareket ediyordu. Değişik bir sürüngen olduğunu fark ettik. Kavanozun içerisine aldık çünkü yol yağmurluydu, araçlarda geçiyordu. Ezilmemesi için aceleyle bidonun içe aldık. Ekmek verdik yemesi için. Türünün son örneklerinden olması gereğiyle. Biz internetten özellikle araştırdık, ismi siyah sarı benekli Türk semenderiymiş. Türüne nadir rastlanılıyormuş, ırkı kontrol altına alınmış. Üreyip çoğalmaları için çalışmalar yapılmış. Dün beni pet shoptan aradılar, ücret karşılığı sizden alalım dediler. Biz ücret karşılığı satılmasına razı olmadık. Biz doğaya bırakma taraftarıyız. Yeşillik, sulan bir alanda doğaya bırakacağız
şeklinde konuştu.(İHA)
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.