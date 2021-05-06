Vaka azaldı ölümler azalmadı!

Malatya İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Recep Bentli, Malatya’daki Covid-19 pandemisindeki son durumu sosyal medya hesabından paylaştı. Bentli,
8-14 Şubat haftasında yüz bin kişide 40 vaka görülen ilimizde, Mart ayındaki normalleşme sürecinde vatandaşlarımızın tedbirleri gevşetmesi ile birlikte vaka sayımızda hızlı bir yükseliş gerçekleşmişti. 27 Mart-2 Nisan haftasında yüz bin kişide 373 ‘ü,17-23 Nisan haftasında yüz bin kişide 543 yeni vakayı görmüştük. Yurt genelinde uygulanan kısıtlamalar ve sonrasında yaşadığımız tam kapanma süreci ile beraber 24-30 Nisan haftasında yüz bin kişide 320 yeni vaka sayısına geriledik
ifadelerine yer verdi.
Alınan tedbirler ve tam kapanma sürecindeki kuralların sabırla uygulanmasının olumlu sonucunu gördüklerine dikkat çeken Bentli,
Günlük tespit edilen yeni vaka sayısının azalması, hastanelerimizdeki servislerde takip ettiğimiz hasta sayısının da azalmasına sebep oldu. Ancak aynı düşüş, yoğun bakım doluluk oranlarımız ve vefat eden hasta sayımıza henüz yansımadı. İl genelinde Covid-19 dışı hastalarla beraber tüm yoğun bakımlarımızın yatak doluluk oranı yüzde 65 civarında seyrediyor. Şubat ayındaki günlük tespit edilen vaka sayısının 30’lara kadar düştüğü günleri yeniden görmemiz için henüz çok erken
dedi.
Kurallara uyulması konusunda hatırlatma
Kurallara uyulması konusunda tekrar hatırlatma yapan Bentli, “Hastalıktan kendimizi ve sevdiklerimizi korumak bizim elimizde. Komşu ve akraba ziyaretlerini erteleyelim. Aşı sıramız geldiğinde de vakit kaybetmeksizin aşımızı olalım. Hep birlikte ve sabırla mücadele ederek bu hastalığı yenelim” şeklinde açıklamasını tamamladı.( İHA)
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.