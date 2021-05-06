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06 May 2021 - 12:10- Asayiş G: 06 May 2021 - 12:15

FETO/PDY’den 1 gözaltı!

Malatya’da, FETO/PDY Silahlı Terör Örgütüne Üye Olmak suçundan hakkında yakalama kararı bulunan şahıs Battalgazi ilçesinde yakalandı.
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Edinilen bilgiye göre, FETO/PDY terör örgütünün Malatya’daki yapılanması konusunda jandarma çalışma gerçekleştirdi. Jandarma tarafından icra edilen operasyon sonucu, FETO/PDY Silahlı Terör Örgütüne Üye Olmak suçundan hakkında yakalama kararı bulunan 1 şahıs Battalgazi ilçesinde yakalandı.
Şüpheli şahsın gözaltına alındığı belirtilirken, adli işlemlerin devam ettiği kaydedildi.(İHA)
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06 May 2021 - 12:10 Malatya- Asayiş

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