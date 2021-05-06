BES’te, fon değişikliği iki katına çıktı!

Bireysel emeklik sisteminde yer alan fon değişikliğinin yanı sıra emeklilik yatırım fonlarının merkezi bir platformdan alınıp satılabilmesinin önünü açan değişiklik Resmi Gazete’ yer aldı. Bu adımla, BES’le tasarruf yoluna gidenlere fon dağılım değişikliği imkanı tanındı. BES yönetmeliğinde yapılan düzenlemeyle beraber emeklilik planı bir yılda azami dört kez değiştirilebilecek. Söz konusu değişiklik şirkete yazılı olarak veya elektronik iletişim araçlarıyla yapılabilecek.

BES yönetmeliğinde yer alan bir diğer değişiklik ise, BES fonlarının merkezi platformlardan alınıp satılabilmesinin önünü açması. Buna göre BES fonları, alım satımı, İstanbul Takas ve Saklama Bankası AŞ (Takasbank) tarafından BEFAS üzerinden gerçekleştirilecek.

(Haber Merkezi)