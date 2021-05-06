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06 May 2021 - 10:27- Gündem G: 06 May 2021 - 10:35

Bakan Kasapoğlu'ndan öğrencilere ayın müjdesi

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu, öğrencilere yatırılan burs ve kredilerin mayıs ayı ödemelerinin yapıldığını açıkladı.

Belgizar Abiri Şimşek
Belgizar Abiri Şimşek Tüm Haberleri
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Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu devletin öğrencilere sunduğu burs ve kredilerin bu ayki ödemelerinin yapıldığını sosyal medya hesabından duyurdu.

Bakan Kasapoğlu yaptığı duyuruda,

Öğrencilerimize kesintisiz destekle devam eden burs ve kredilerimizin mayıs ayı ödemeleri hesaplarda.
Güzel günlerde harcayın arkadaşlar.

dedi.
# gençlik ve spor bakanlığı, kredi, okul, burs, üniversite

06 May 2021 - 10:27 Malatya- Gündem

Muhabir Belgizar Abiri Şimşek

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