Bakan Kasapoğlu'ndan öğrencilere ayın müjdesi

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu devletin öğrencilere sunduğu burs ve kredilerin bu ayki ödemelerinin yapıldığını sosyal medya hesabından duyurdu.

Bakan Kasapoğlu yaptığı duyuruda,

Öğrencilerimize kesintisiz destekle devam eden burs ve kredilerimizin mayıs ayı ödemeleri hesaplarda.

Güzel günlerde harcayın arkadaşlar.

dedi.