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06 May 2021 - 09:54- Yaşam G: 06 May 2021 - 09:59

Şahnahan’da su sıkıntısına son!

Kuzey Çevre yolunun geçtiği Şahnahan Mahallesinde Kuzey Çevreyolu nedeniyle bir takım sulama problemleri yaşandı. Bir kısmı yerin altına alınan kanalın iletim borularındaki sorun, sulamada aksaklıklara neden oldu. Yapılan sifon genişletme çalışmasıyla sorunun çözüme ulaştığı belirtildi.
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AK Parti MKYK üyesi ve Malatya Milletvekili Bülent Tüfenkci ve beraberindeki DSİ ve karayolu müdürleri Şahnahan’da bir takım incelemelerde bulundu. Milletvekili Tüfenkci, Şahnahan ve Suluköy sakinlerinin, mahallenin sulama suyu yükünü çeken kanalın iletim hattının sifon genişletme talebini yerinde inceledi.

Buradaki incelemelerde konuşan Milletvekili Tüfenkci, Şahnahan, Suluköy ve Tepeköy’ün kendileri için önemli olduğunu ifade ederek;

Malatya’nın tarım havzalarından birisi olan bu bölge için sulama çok önemli. Buradan Kuzey Çevreyolu geçiyor. Kuzey Çevre Yolu Malatyamız için çok ama çok önemli. Yaklaşık maliyeti 580 milyonu bulacak olan Karayollarımızın en gözde projelerinden bir tanesi Kuzey Çevreyolu. Projede büyük bir ilerlemenin kaydedildiğini görüyoruz. Yılsonunda da Sivas yoluna kadarki kısmının açılacağı ifade ediliyor. Bu Malatya trafiğini rahatlatmak için önemli. Bu noktada Suluköy başta olmak üzere Şahnahanımızın ve köyümüzün sulanması için kanalların yapılması ve bu sifonun hayata geçmesi de önemli ama sifon biraz yetersiz kalmış. Burayı rahatlatacak şekilde bir çalışma yapılacak

şeklinde konuştu.

Suluköy Mahalle Muhtarı Bayram Çay ise,

Dört aydır bu problem çözülmedi. Vekilimizin yardımıyla inşallah çözüldü. Burada suların kesilmesi demek arazilerin 2- 3 gün boyunca susuz kalması demek

diye konuştu.(Haber Merkezi)

 

06 May 2021 - 09:54 Malatya- Yaşam

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