06 May 2021 - 09:30- Yaşam

YAĞIŞ UYARISI

Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü tarafından açıklanan rapora göre hava bugün parçalı bulutlu öğle saatlerinden itibaren çok bulutlu, yer yer aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek.