YAĞIŞ UYARISI

Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin 3 ila 6 derece üstünde seyretmesi bekleniyor. Rüzgarların değişik yönlerden hafif, yer yer orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor. Havanın gün boyu parçalı bulutlu olması ve yer yer aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçmesi bekleniyor.
Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü bölge genelinde beklenen sağanak yağışlarla beraber yer yer meydana gelebilecek dolu, yıldırım, ani sel, su baskını risklerine karşı vatandaşları uyardı. Dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği belirtildi.(Haber Merkezi)
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Yorum yazarak Malatya Busabah Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.