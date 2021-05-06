Busabah Malatya Busabah Malatya
06 May 2021 - 09:30- Yaşam G: 06 May 2021 - 09:38

YAĞIŞ UYARISI

Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü tarafından açıklanan rapora göre hava bugün parçalı bulutlu öğle saatlerinden itibaren çok bulutlu, yer yer aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek.
mask

Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin 3 ila 6 derece üstünde seyretmesi bekleniyor. Rüzgarların değişik yönlerden hafif, yer yer orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor. Havanın gün boyu parçalı bulutlu olması ve yer yer aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçmesi bekleniyor.

Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü bölge genelinde beklenen sağanak yağışlarla beraber yer yer meydana gelebilecek dolu, yıldırım, ani sel, su baskını risklerine karşı vatandaşları uyardı. Dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği belirtildi.(Haber Merkezi)
# hava durumu, hava, yaz yağmuru, yağmur, meteoroloji 13. bölge müdürlüğü, haberler, haber

06 May 2021 - 09:30 Malatya- Yaşam

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Malatya Busabah Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Genç avukat koronavirüse yenildi! mask
Genç avukat koronavirüse yenildi!
Sadece yerli iştirakçiler katılacak! mask
Sadece yerli iştirakçiler katılacak!
Doğanşehir’de fırtına etkili oldu mask
Doğanşehir’de fırtına etkili oldu
Gürkan: Evladın anneden kaçtığı bir dönemde ... mask
Gürkan: Evladın anneden kaçtığı bir dönemde ...
KUVVETLİ RÜZGAR! mask
KUVVETLİ RÜZGAR!
GÖK GÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞIŞ BEKLENİYOR! mask
GÖK GÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞIŞ BEKLENİYOR!
Anket Malatya'nın en başarılı siyasetçisi kimdir?
BEĞEN 6 B
TAKİP ET
TAKİP ET
TAKİP ET
Malatya’da hareketli saatler! mask
Malatya’da hareketli saatler!
Ölüsünü 30 gün sonra buldular' mask
Ölüsünü 30 gün sonra buldular'
Buz kestiren 'öz eleştiri' mask
Buz kestiren 'öz eleştiri'
Avukat koronavirüse yenildi! mask
Avukat koronavirüse yenildi!
YÜKLÜ MİKTARDA CEZA KAPIDA! mask
YÜKLÜ MİKTARDA CEZA KAPIDA!
'ZEKİ' VATANDAŞA POLİS DENETLEMESİ! mask
'ZEKİ' VATANDAŞA POLİS DENETLEMESİ!

GALERİ

Jandarma, vatandaşların paralarını teslim ediyor mask
Jandarma, vatandaşların paralarını teslim ediyor
AK PARTİ'DEN CHP'YE ANİMASYONLU GÖNDERME mask
AK PARTİ'DEN CHP'YE ANİMASYONLU GÖNDERME
Ramazan gelenekleri yaşatılmaya devam ediyor mask
Ramazan gelenekleri yaşatılmaya devam ediyor
Gözler federasyonda! Ceza çıkacak mı? mask
Gözler federasyonda! Ceza çıkacak mı?
Haziran'da tamamlanıyor! mask
Haziran'da tamamlanıyor!
Çınar: Temiz ilçe imajımızı koruyup, güçlendiriyoruz mask
Çınar: Temiz ilçe imajımızı koruyup, güçlendiriyoruz
BEĞEN 6 B
TAKİP ET
TAKİP ET
TAKİP ET

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL