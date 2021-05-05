05 May 2021 - 21:43- Yaşam

Parasını koyunlarını otlatırken aldı!

Malatya’da jandarma ekipleri, koronavirüs (Kovid-19) salgını sebebiyle Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından ihtiyaç sahibi vatandaşlara verilen bin 100 TL sosyal yardım parasını vatandaşlara ulaştırıyor. Ekipler, dağ tepe demeden sosyal yardım paralarını, ihtiyaç sahibi vatandaşlara götürüyor.