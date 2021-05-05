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05 May 2021 - 21:43- Yaşam G: 05 May 2021 - 21:59

Parasını koyunlarını otlatırken aldı!

Malatya’da jandarma ekipleri, koronavirüs (Kovid-19) salgını sebebiyle Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından ihtiyaç sahibi vatandaşlara verilen bin 100 TL sosyal yardım parasını vatandaşlara ulaştırıyor. Ekipler, dağ tepe demeden sosyal yardım paralarını, ihtiyaç sahibi vatandaşlara götürüyor.

FERDİ DURDU
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, koronavirüs nedeniyle ihtiyaç sahibi vatandaşlara yapılan destek ödemesinin bin TL’den bin 100 TL’ye yükseltildiğini açıklamıştı.

Pandemi tedbirleri kapsamında ülke genelinde tam kapanma gerçekleştirilirken, ihtiyaç sahibi vatandaşlara, bin 100 TL sosyal yardım parası veriliyoPr.

Malatya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, koronavirüs tedbirleri kapsamında tam kapanma nedeniyle sosyal yardım paralarını vatandaşlara ulaştırıyor.

Jandarma ekipleri, Darende ilçesi Yarımca mahallesinde çobanlık yapan Metin Demir’e hayvanlarını arazide otlattığı sırada bin 100 TL sosyal yardım parasını ulaştırdı.
# vatandaş, pandemi, destek, cumhurbaşkanı, recep tayyip erdoğan, çoban, jandarma

05 May 2021 - 21:43 Malatya/ Darende- Yaşam

Muhabir Ferdi Durdu

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