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05 May 2021 - 18:11- Eğitim G: 05 May 2021 - 18:17

Tadilat işi ilanı!

İnönü Üniversitesi, laboratuvar tadilatı yapacak.
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Basın ilan kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yer alan ilanda, "İnönü Üniversitesi Petrol Araştırma Laboratuvarı Tadilat Yapım İşi yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır." bilgileri yer aldı.

Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

05 May 2021 - 18:11 Malatya- Eğitim

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