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05 May 2021 - 18:04- Ekonomi G: 05 May 2021 - 18:10

Belediyeden GES ilanı!

Darende Belediyesi güneş enerjisinden elektrik üretim santrali yapımı, kurulumu, işletilmesi işi ilanı yayınladı.
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Basın ilan kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yer alan ilanda, "10 YIL SÜRELİ GELİR PAYLAŞIM MODELİ İLE GÜNEŞ ENERJİSİNDEN ELEKTRİK ÜRETİM SANTRALİ YAPIMI/KURULUMU/İŞLETİLMESİ İŞİ İHALE EDİLECEKTİR" bilgileri yer aldı.

Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.
# için, basın, ilan.gov.tr, ile

05 May 2021 - 18:04 Malatya- Ekonomi

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