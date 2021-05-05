Bakanlıktan istihdam duyurusu!

Basın ilan kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yer alan ilanda, "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti “Türkiye’de Mülteciler ve Ev Sahibi Topluluklar Arasında Sosyal Girişimcilik, Güçlendirme ve Uyum Projesi”nin giderlerine yönelik Avrupa Komisyonu Kalkınma Fonu Türkiye’deki Mülteciler için Mali Yardım Programı (FRIT) kapsamında bir hibe temin etmiştir" bilgileri yer aldı.

Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.