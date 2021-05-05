Busabah Malatya Busabah Malatya
05 May 2021 - 16:32- Asayiş G: 05 May 2021 - 16:40

Sitede kavga çıktı 2 kişi yaralı!

Malatya'da apartman görevlisi ile bina sakini arasında çıkan kavgada 2 kişi yaralandı.
mask

Olay, Battalgazi ilçesine bağlı Tandoğan Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Kentim Caddesi üzerinde bulunan bir sitede daha önce yaşanan bir tartışmaya tarafların yakınları da müdahil olunca kavga çıktı. Yaşanan kavgada apartman görevlisi Raşit E. bina sakinlerinden Ünal T.'yi göğüs bölümünde bıçakla yaralarken, Ünal T. ise havaya ateş açtıktan sonra tabancanın kabzasıyla Raşit E.'yi baş kısmında yaraladı.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edilirken, yaralılardan Reşat E. Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne Ünal T. ise Turgut Özal Tıp Merkezi'ne kaldırıldı.
Olayla ilgili başlatılan inceleme sürüyor.(İHA)
# kavga, asayiş, yaralı, haberler, haber

05 May 2021 - 16:32 Malatya- Asayiş

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Malatya Busabah Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Ölüsünü 30 gün sonra buldular' mask
Ölüsünü 30 gün sonra buldular'
102 kişiye 91 bin lira ceza! mask
102 kişiye 91 bin lira ceza!
Malatya’da hareketli saatler! mask
Malatya’da hareketli saatler!
Hırsızlık olayının şüphelileri yakalandı mask
Hırsızlık olayının şüphelileri yakalandı
Kumar oynayanlara baskın mask
Kumar oynayanlara baskın
Kamyonla traktör çarpıştı 1 ölü mask
Kamyonla traktör çarpıştı 1 ölü
Anket Malatya'nın en başarılı siyasetçisi kimdir?
BEĞEN 6 B
TAKİP ET
TAKİP ET
TAKİP ET
Malatya’da hareketli saatler! mask
Malatya’da hareketli saatler!
Ölüsünü 30 gün sonra buldular' mask
Ölüsünü 30 gün sonra buldular'
Buz kestiren 'öz eleştiri' mask
Buz kestiren 'öz eleştiri'
Kamyonla traktör çarpıştı 1 ölü mask
Kamyonla traktör çarpıştı 1 ölü
Avukat koronavirüse yenildi! mask
Avukat koronavirüse yenildi!
“Derdimiz, kaynamayan tencere!” mask
“Derdimiz, kaynamayan tencere!”

GALERİ

Jandarma, vatandaşların paralarını teslim ediyor mask
Jandarma, vatandaşların paralarını teslim ediyor
AK PARTİ'DEN CHP'YE ANİMASYONLU GÖNDERME mask
AK PARTİ'DEN CHP'YE ANİMASYONLU GÖNDERME
Ramazan gelenekleri yaşatılmaya devam ediyor mask
Ramazan gelenekleri yaşatılmaya devam ediyor
Gözler federasyonda! Ceza çıkacak mı? mask
Gözler federasyonda! Ceza çıkacak mı?
Haziran'da tamamlanıyor! mask
Haziran'da tamamlanıyor!
Çınar: Temiz ilçe imajımızı koruyup, güçlendiriyoruz mask
Çınar: Temiz ilçe imajımızı koruyup, güçlendiriyoruz
BEĞEN 6 B
TAKİP ET
TAKİP ET
TAKİP ET

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL