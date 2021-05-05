Olay, Battalgazi ilçesine bağlı Tandoğan Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Kentim Caddesi üzerinde bulunan bir sitede daha önce yaşanan bir tartışmaya tarafların yakınları da müdahil olunca kavga çıktı. Yaşanan kavgada apartman görevlisi Raşit E. bina sakinlerinden Ünal T.'yi göğüs bölümünde bıçakla yaralarken, Ünal T. ise havaya ateş açtıktan sonra tabancanın kabzasıyla Raşit E.'yi baş kısmında yaraladı.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edilirken, yaralılardan Reşat E. Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne Ünal T. ise Turgut Özal Tıp Merkezi'ne kaldırıldı.
Olayla ilgili başlatılan inceleme sürüyor.(İHA)
05 May 2021 - 16:32- Asayiş Güncelleme: 05 May 2021 - 16:40
Sitede kavga çıktı 2 kişi yaralı!
Malatya'da apartman görevlisi ile bina sakini arasında çıkan kavgada 2 kişi yaralandı.
Olay, Battalgazi ilçesine bağlı Tandoğan Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Kentim Caddesi üzerinde bulunan bir sitede daha önce yaşanan bir tartışmaya tarafların yakınları da müdahil olunca kavga çıktı. Yaşanan kavgada apartman görevlisi Raşit E. bina sakinlerinden Ünal T.'yi göğüs bölümünde bıçakla yaralarken, Ünal T. ise havaya ateş açtıktan sonra tabancanın kabzasıyla Raşit E.'yi baş kısmında yaraladı.
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Yorum yazarak Malatya Busabah Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.