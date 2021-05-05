PTT KUYRUĞU YASAK DİNLEMİYOR!

Malatya’da Covid-19 tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasını hiçe sayan vatandaşlar, bankacılık ve kargo işlemlerini halletmek için Battalgazi ilçesi, Dabakhane Mahallesinde bulunan PTT başmüdürlüğü binasına akın ettiler. Sabahın erken saatlerinden itibaren PTT başmüdürlüğüne gelen vatandaşlar, bina önünde kuyruk oluşturdular. PTT kuyruğunda zaman zaman sosyal mesafede unutuldu.
Hüseyin Baysal isimli vatandaş emekli maaşını çekmek için PTT’ye geldiğini belirterek, “Sıra çok. Kalabalık her taraf kapalı, herkes buraya geldi. Yasak var biliyorum ama maaşımı çekmeye geldim” dedi.
Ayşe Yılmaz isimli vatandaş da PTT binası önünde uzun bir kuyruk oluştuğunu belirterek, “Sıra çok, ara şubelerde ödemeleri sağlatmıyorlar. Burada bekleyenlerin çoğu pandemi desteğini alanlar. Emekli maaşlarını alan insanlar. Ara şubelerde ödemeleri sağlarlarsa bu kadar kuyruk olmayacak. Kuyruk uzun” diye konuştu.
(İHA)
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Yorum yazarak Malatya Busabah Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.