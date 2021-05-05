Busabah Malatya Busabah Malatya
05 May 2021 - 12:56- Gündem G: 05 May 2021 - 13:09

Jandarma ekipleri tedbirleri sıkı tutuyor!

Dünya genelinde can almaya devam eden Covid-19 salgınında alınan tedbirleri uygulamaya yönelik gece gündüz demeden mücadele veren Jandarma ekipleri, bir yandan da diğer görevlerini aksatmadan yerine getirmeye devam ediyorlar.
mask

Malatya İl Jandarma Komutanlığına bağlı Trafik Tim Komutanlıkları tarafından, 1-7 Mayıs Karayolları Trafik Güvenliği Günü ve Trafik Haftası kutlama etkinlikleri kapsamında çeşitli görevler ifa ediyorlar. Jandarma trafik görevlileri, kontrol noktalarındaki karayolları yol kullanıcılarına, mahallelerdeki vatandaşlara ve vatandaşlarımızın zorunlu ihtiyaçlarını gideren esnaflara, trafik kurallarını hatırlatıcı, maske, magnet, masa üstü telefon tutacağı ve çeşitli broşürler dağıtarak haftayla ilgili bilgilendirmeler yapıyorlar.
Yeşilyurt bölgesinde vatandaşlarla tek tek sohbet eden Jandarma Trafik Tim Komutanı Jandarma Assubay Kıdemli Başçavuş Murat Altuntaş, emniyet kemeri kullanmanın önemi, trafikte yaya önceliği, hız sınırları ve alkollü araç kullanmanın getirdiği sonuçlar gibi konularda tanıtım yaparak özellikle tarımsal sezonun yaklaşmasıyla sıklıkla kullanılacak olan traktörler ve römorklarında, reflektör kullanılarak ışık donanımlarının çalışır hale getirilmesi hususunda ikazlarda bulundu.(İHA)
# jandarma, Kısıtlama, Tedbir, haberler, haber, Trafik Haftası

05 May 2021 - 12:56 Malatya- Gündem

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Malatya Busabah Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
VAKALAR AZALIYOR! mask
VAKALAR AZALIYOR!
Vergi ödemeleri evden! mask
Vergi ödemeleri evden!
Kısıtlama sürecinde denetimler sürüyor mask
Kısıtlama sürecinde denetimler sürüyor
Çınar'dan çat kapı! mask
Çınar'dan çat kapı!
Sigara satışı yasaklandı mı? mask
Sigara satışı yasaklandı mı?
Başkan’ın, bu hareketi ‘soruşturmalık’ oldu! mask
Başkan’ın, bu hareketi ‘soruşturmalık’ oldu!
Anket Malatya'nın en başarılı siyasetçisi kimdir?
BEĞEN 6 B
TAKİP ET
TAKİP ET
TAKİP ET
Malatya’da hareketli saatler! mask
Malatya’da hareketli saatler!
Ölüsünü 30 gün sonra buldular' mask
Ölüsünü 30 gün sonra buldular'
Buz kestiren 'öz eleştiri' mask
Buz kestiren 'öz eleştiri'
Kamyonla traktör çarpıştı 1 ölü mask
Kamyonla traktör çarpıştı 1 ölü
Avukat koronavirüse yenildi! mask
Avukat koronavirüse yenildi!
“Derdimiz, kaynamayan tencere!” mask
“Derdimiz, kaynamayan tencere!”

GALERİ

Ramazan gelenekleri yaşatılmaya devam ediyor mask
Ramazan gelenekleri yaşatılmaya devam ediyor
Gözler federasyonda! Ceza çıkacak mı? mask
Gözler federasyonda! Ceza çıkacak mı?
Haziran'da tamamlanıyor! mask
Haziran'da tamamlanıyor!
Çınar: Temiz ilçe imajımızı koruyup, güçlendiriyoruz mask
Çınar: Temiz ilçe imajımızı koruyup, güçlendiriyoruz
1 Mayıs’ta Emeksiz Meydanı boş kaldı mask
1 Mayıs’ta Emeksiz Meydanı boş kaldı
Tam kapanmanın ilk hafta sonunda kentte sessizlik hakim mask
Tam kapanmanın ilk hafta sonunda kentte sessizlik hakim
BEĞEN 6 B
TAKİP ET
TAKİP ET
TAKİP ET

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL