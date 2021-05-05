Temel ihtiyaç tedbirleri memnun etti

(MESOB) Başkanı Şevket Keskin, marketlerde vatandaşların zorunlu temel ihtiyaçları kapsamındaki ürünlerin dışında herhangi bir ürün satışına yasak getiren uygulamayı sonuna kadar desteklediklerini ve bu uygulamanın kalıcı olmasını istediklerini bildirdi.
Bu kararın geç kalmış ancak yerinde ve esnaf camiasının beklentisi olan bir karar olduğunu belirten Keskin,
Ortada bir haksızlık, adil olmayan piyasa şartları ve haksız rekabet vardı o düzeltildi. Bu kararı sonuna kadar destekliyoruz ve kalıcı olmasını Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’dan Ramazan Bayramı müjdelerinden birisi olarak da istiyoruz. Çünkü, çiçekçi kapalıyken, market çiçek satıyor, kırtasiyeci kapalıyken marketler kırtasiye satıyor, konfeksiyoncu kapalıyken marketler konfeksiyon satıyor. Bunun gibi yüzlerce örnek verebiliriz. Marketler neredeyse pompa istasyonu kurup LPG, benzin ve motorin satmaya başlayacak duruma geldiler.
ifadelerine yer verdi.
Keskin, açıklamasının sonunda ise bu kararın alınmasına destek veren herkese de teşekkür etti. (İHA)
Yorum yazarak Malatya Busabah Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Malatya Busabah Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.