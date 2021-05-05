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05 May 2021 - 12:33- Gündem G: 05 May 2021 - 12:52

Zorluklar içinde yaşamları yürek sızlattı

Malatya’da yaşayan 43 yaşındaki Halide Özmen engelli kocası ile zihinsel engelli 2 çocuğuna derme çatma evlerinde bakmaya çalışıyor. Malatya'nın Battalgazi ilçesine bağlı Hatunsuyu Mahallesi Karaoğlan Sokakta eski bir evde yaşayan Özmen ailesi zorluklar içinde yaşam savaşı veriyor.
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43 yaşındaki Halide Özmen, ayağı sakat olan eşi 45 yaşındaki Nasır Özmen ile zihinsel engelli çocukları Nisa (14) ile Mehmet’e (12) derme çatma evlerinde bakmaya çalışıyor.
Engelli eşi ve 2 çocuğunun yanı sıra bir de yıkık dökük evinin çatısının yağmur ve karda akması ile sıkıntılı günler yaşayan Halide Özmen, bir de fakirlik ile mücadele ettiğini belirtti. Fedakar kadın Halide Özmen, eşinin bir kaza sonucu sakat kaldığı ve koltuk değneği ile yürüyebildiğini dile getirip, engellilere bakmaktan usanmadığını ancak, fakirliğin kötü olduğunu vurguladı.
Baba Nasır Özmen ise bir yandan engelli olduğunu, diğer yandan ise yoklukla mücadele ettiklerini ifade ederek,

Evimin çatısı delik ve yağmur yağdığı zaman içeriye su geliyor. Bize yardım edin Allah rızası için

şeklinde konuştu.
ihtiyaç sahibi Özmen ailesini duyan hayırsever esnaf Mehmet Ceyhan da, Ramazan ayı dolayısıyla sözü edilen Özmen ailesine yardımda bulunup,

Hatunsuyu Mahallesi’nde dram içinde dram yaşayan Özmen ailesini duyunca, Ramazan dolayısıyla yardım getirdim. Yıkık dökük evde 4 kişilik aile yaşıyor. Baba ve 2 çocuk engelli. Hayat şartları çok zor. Evin annesi teyzeden Allah razı olsun. Burada çocuklarına ve eşine bakıyor” ifadelerini kullandı.
Mehmet Ceyhan, “Ramazan dolayısıyla biz de başkaları da gıda yardımı yaptı. Biz burada gıda paketi veya Ramazan yardımlarını istemiyoruz. Evin çatısını onaralım yeter. Yağmurda karda burada insanlarımız mağdur olmasın

diye konuştu. (İHA)

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05 May 2021 - 12:33 Malatya- Gündem

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