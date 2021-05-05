YÜKLÜ MİKTARDA CEZA KAPIDA!

Koronavirüs salgını önlemleri kapsamında bu sezon müsabakaların seyircisiz oynanması gerektiği yönünde karar bulunmasına rağmen Ankaragücü ve Alanyaspor karşılaşmalarına usulsüz seyirci aldığı tespit edilerek para cezasına çarptırılan Yeni Malatyaspor Kulübü, geçtiğimiz hafta evinde Kayserispor ile oynadığı karşılaşmada da aynı kural ihlalini gerçekleştirdiği gerekçesiyle PFDK’ya sevk edildi. Bugüne kadar 400 bin liraya yakın tribün cezası alan sarı kırmızılıların Kayserispor maçında yaşanan hadiselerin ardından yüklü miktarda para cezası alabileceği ifade ediliyor. Ayrıca Yeni Malatyaspor-Kayserispor maçını protokol tribününden takip eden Malatya Emniyet Müdürü Ercan Dağdeviren müsabaka devam ederken tribünde çıkan olayları yakından takip ederek emniyet görevlilerine talimatlar vermişti.

Federasyonun sitesinde paylaşılan sevk gerekçesinde şu ifadelere yer verildi:

HELENEX YENİ MALATYASPOR Kulübü'nün 03.05.2021 tarihinde oynanan HELENEX YENİ MALATYASPOR- HES KABLO KAYSERİSPOR Süper Lig müsabakasındaki "usulsüz seyirci alınması" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 49. maddesi uyarınca ve "talimatlara aykırı hareketleri" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ile COVİD-19 Salgını Nedeniyle Müsabakalarda Uygulanacak Tedbirlere İlişkin Talimat'ın 9/2, 5/4, 5/5, 6/9 ve 9/3 maddeleri uyarınca PFDK'ya sevkine,

HELENEX YENİ MALATYASPOR Kulübü görevlisi YUSUF YILMAZ'ın aynı müsabakadaki "saldırısı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 44. maddesi uyarınca 04.05.2021 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

5- HES KABLO KAYSERİSPOR Kulübü görevlisi EREN YILDIRIM'ın 03.05.2021 tarihinde oynanan HELENEX YENİ MALATYASPOR- HES KABLO KAYSERİSPOR Süper Lig müsabakasındaki "sportmenliğe aykırı hareketleri" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 36. maddesi uyarınca 04.05.2021 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.