Edinilen bilgiye göre Darende ilçesi Kaldırım Mahallesinde Ulaş Yılkınç'a ait kerpiç kümeste henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Alevlerin kısa sürede sardığı kümeste çıkan yangını gören çevre sakinleri durumu itfaiye ekiplerine bildirirken, olay yerine gelen Malatya Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri alevlere müdahale etti. Yangın kontrol altına alınırken, kümeste bulunan 1100 adet tavuk ile 150 adet civciv telef oldu. Kümes yangın sonrası tamamen kullanılamaz hale gelirken, yangınla ilgili inceleme başlatıldı.(İHA)
05 May 2021 - 11:24- Asayiş Güncelleme: 05 May 2021 - 11:28
Telef Oldular!
Malatya'nın Darende ilçesinde bir kümeste çıkan yangında yüzlerce tavuk ve civciv telef oldu.
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Yorum yazarak Malatya Busabah Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.